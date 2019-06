Alex Rins MotoGP | GP Catalogna 2019 | “Al Mugello potevo vincere | proverò a rifarmi

MotoGP - GP Francia 2019 : Alex Rins in corsa per il Mondiale. L’ascesa dirompente dello spagnolo e della Suzuki : La MotoGP comincia la settimana di avvicinamento al GP di Francia 2019, che si correrà sul circuito di Le Mans, e il sorprendente inizio di Alex Rins e della sua Suzuki GSX-RR è certamente una delle grandi rivelazioni della stagione in corso: una vittoria e un secondo posto nelle ultime due uscite e quattro piazzamenti su quattro nella Top 5 – un trend che dura da ben otto GP includendo l’ottimo finale del 2018 – gli hanno permesso ...

Alex Rins torna sulla polsiera rubata in MotoGP : 'La ricompro scontata su internet'. VIDEO : Il VIDEO del commissario che, al termine del GP di Spagna, ruba la polsiera dal manubrio della moto di Alex Rins ha fatto il giro del mondo. Un episodio che, per come si è concluso, ha fatto sorridere ...

Alex Rins - MotoGP GP Spagna 2019 : “Contento per la mia prima vittoria - non ho girato molto in MotoGP a Jerez” : Si è appena conclusa la consueta conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia del Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa della stagione per il Mondiale MotoGP. Da domani si scende in pista sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera ed uno dei protagonisti più attesi nella classe regina sarà sicuramente il padrone di casa iberico Alex Rins. Il centauro della Suzuki sta disputando una stagione eccellente ed è reduce dalla prima vittoria ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Alex Rins - la mina vagante per il Mondiale. Suzuki agile e maneggevole - prossime gare decisive : Il Motomondiale si appresta ad affrontare la quarta prova della stagione nel primo appuntamento della lunghissima estate europea che comincia proprio questo fine settimana a Jerez de la Frontera, in occasione del Gran Premio di Spagna 2019. Tra i vari padroni di casa a caccia di un risultato di prestigio davanti al proprio pubblico bisogna prendere sicuramente in considerazione Alex Rins, vera e propria rivelazione di questo avvio di Campionato ...

Alex Rins : dalla Suzuki con furore : L’ha battuto, semplicemente… guidando. A fine gara del Gran Premio delle Americhe ha ricevuto i complimenti di Valentino Rossi, con tanto di inchino a pochi metri dopo il traguardo. Scopriamo insieme chi è Alejandro Rins Navarro o, meglio, Alex RinsSul curriculum di Alex Rins siamo certi che una data sarà in evidenza. Quella del 14 aprile 2019, giorno in cui porta a casa la prima vittoria nella classe regina, tra i curvoni del GP di ...