Sardegna | invasione ' biblica' di cavallette e corvi | campi devastati e danni incalcolabili

Sardegna - invasione di locuste nelle campagne : Chi li ha visti da vicino parla di veri tappeti di insetti. Le locuste hanno riempito le campagne della Sardegna. Sono milioni di esemplari che si riproducono molto rapidamente in particolare dopo l’aumento delle temperature. Per Coldiretti sono una ventina le aziende in difficoltà, ma potrebbero arrivare a 100, su circa duemila ettari di campagne tra la piana di Ottana e quelle di Orotelli, Bolonta e Orani nel nuorese. I primi casi si sono ...