Salvini | Tassa per poter usare il denaro fermo nelle cassette di sicurezza

Salvini propone di tassare le cassette di sicurezza : Ora Matteo Salvini vuole tassare le cassette di sicurezza per fare cassa. Vedremo se farà questa proposta al vertice economico di questa mattina dopo quello più politico di lunedì notte a Palazzo Chigi. Un incontro che ha ridato fiato al governo, scongiurando elezioni a settembre. E ha incanalato una serrata trattativa con l’Europa. Matteo Salvini ...

Matteo Salvini lancia l’ipotesi di una tassa sulle cassette di sicurezza : “È nuova pace fiscale” : Matteo Salvini lancia l'ipotesi di una imposta sulle cassette di sicurezza, con l'obiettivo di far emergere e far circolare quei soldi che appaiono come se fossero "nascosti". Il leader della Lega spiega: "Serve una pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza, fermo. Con una nuova pace fiscale daremmo il diritto di utilizzarli".Continua a leggere

Matteo Salvini ipotizza una tassa per far riemergere "i risparmi fermi nelle cassette di sicurezza" : “In Italia ci sono decine, forse centinaia di miliardi fermi nelle cassette di sicurezza. Noi possiamo rimetterli in circuito. Posso farmi pagare un’imposta, se sono soldi frutto di guadagni lecitamente ottenuti, e consentire di usarli nuovamente?”. Se lo chiede Matteo Salvini che, nella registrazione di Porta a Porta, spiega: “Sono soldi nascosti, ma l’Italia è piena di soldi tenuti sotto il ...

Elezioni europee - Salvini : “Tassazione al 15% sarebbe choc - porterebbe crescita come anni ’60” : Matteo Salvini chiude la sua campagna elettorale in vista delle europee di domenica tra trasmissioni televisive e un comizio nel piacentino, dove parla di economia e flat tax: "La tassazione al 15% sarebbe lo choc che ci riporta alla crescita degli anni '60. Poi se evadi le tasse al 15% ti mando in galera e butto la chiave, perché sei un ladro".

Matteo Salvini riempie piazza Duomo : ‘Tassa al 15%’ : Migliaia e migliaia di persone ieri, sabato 18 maggio 2019 si sono radunate in piazza a Milano, davanti al maestoso Duomo, per la manifestazione dei sovranisti. Un vero bagno di folla per il Matteo Salvini che ha riempito la piazza milanese. Migliaia di sostenitori della Lega hanno assistito al comizio anche attraverso la diretta lanciata dalle pagine social ufficiali del Ministro Dell'Interno. Molti si sono emozionati per il discorso fatto ...

Salvini porta a Milano la destra sovranista e promette : «Una tassa al 15% per tutti» : Il leader del Carroccio in piazza con i leader dell’ultradestra rassicura sulla tenuta del Governo: «La nostra parola vale. Non abbiamo tempo per beghe o le polemiche». Ma Di Maio lo attacca: «Dica a Le Pen di prendersi i migranti»...