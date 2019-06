Mini Aventino di Salvini

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) A sera fonti vicine al presidente del Consiglio allargano le braccia: “È stata una riunione interlocutoria, ancora una strategia per evitare la procedura d’infrazione non è stata individuata”. Si conclude così la giornata deldi. Che di mattina lascia anzitempo il vertice, e nel pomeriggio si chiude nella sua casa a Piazza Grazioli. Sui social arriva un selfie, è accanto ai suoistri e a Giancarlo Giorgetti. Ha fatto il punto, ha chiamato al serrate le fila. Perché è sì la giornata in cui la freddezza con Giovanni Tria vibra al punto di creare una crepa, al solito al centro l’Europa. Ma è anche il giorno in cui finisce in manette Paolo Arata, insieme al figlio Francesco, accusato di corruzione e, dicono i pm, “portato in dote rapporti con la Lega”. È ...

