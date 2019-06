Sei vecchia. Non ti vergogni? Lo scatto di Alessia Marcuzzi scatena il web

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La presentatrice dell’Isola dei Famosi pubblica sui social unosexy con la benda sugli occhi e il web l’attacca. Alla soglia dei 50 anni la bella conduttrice viene giudicata troppo "" per certe pose sexy. Nelle scorse oreha pubblicato sul suo profilo Instagram un’immagine molto sexy, che la ritrae con una benda in pizzo nero sugli occhi in stile "Cinquanta sfumature di…".La fotografia, che fa parte di uno shooting fotografico d’autore, mette in risalto il lato sensuale diche spesso, sui social, si diverte a pubblicare scatti sexy e stuzzicare i suoi tanti fan. Il post, però, ha suscitato non poche polemiche e molti follower si sono scagliati contro di lei, giudicandola troppo "" per giocare a fare la sensuale. Un follower l’attacca: "Ad una certa uno dovrebbe arrendersi ad un concetto inesorabile: si in. In concetto che non guarda in faccia nessuno. Le bellezze che sono rimaste tali in eterno è perché sono morte! Insomma io dico: taglia qua, stringi la, tira su, tira giù.....ma alla fine sempre quasi 50 anni c'hai! Ben portati certo ma quello è... fai foto da bella quasi cinquantina non da puttanone dietro liceo, davanti museo no????”. Altri invece commentano: "Ma non ti senti ridicola????", "Ma chi stai a provocare? Ma calmati....Che sei sugli ..anta...ormai anche te", "Che tocca fa' pe' campa'".