L’inchiesta del Guardian sulla compagnia petrolifera Mobil

Indagati due pm della strage di via D’Amelio : “Depistarono L’inchiesta favorendo la mafia” : La svolta arriva con un atto di tre pagine, spedito dalla Procura di Messina a due ex pm di Caltanissetta, Annamaria Palma e Carmelo Petralia: sono Indagati di calunnia aggravata dall’agevolazione di Cosa nostra, nell’inchiesta-bis sul depistaggio di via D’Amelio. Un buco nero lungo ventisette anni: le accuse del falso pentito Vincenzo Scarantino c...

Depistaggio Borsellino - indagati per calunnia i pm che si occuparono delL’inchiesta sulla strage di via d’Amelio : I pm che indagarono sulla strage di via d’Amelio sono indagati per calunnia. Lo riporta l’agenzia Adnkronos non facendo però i nomi dei magistrati, che si occuparono della prima inchiesta sull’autobomba che il 19 luglio 1992 fece strage del giudice Paolo Borsellino e di cinque uomini della scorta. La nuova indagine è stata aperta dalla procura di Messina: i nomi degli indagati sono al momento top secret. La notizia ...

300mila euro per bloccare L’inchiesta di Fanpage : si è dimesso consulente del ministero dell’Ambiente : A poche ore dalla pubblicazione dell’inchiesta condotta dal team Backstair di Fanpage.it sulla Sesa, la società dei rifiuti del Comune di Este, Fabrizio Ghedin, che per la società in questione è responsabile delle relazioni esterne, si è dimesso dal suo incarico istituzionale di consulente per la comunicazione del governo in materia ambientale. Ghedin era infatti lo spin doctor della sottosegretaria leghista Vannia Gava. Le sue dimissioni sono ...

Sesa di Este - dopo L’inchiesta di Fanpage.it si dimette il consulente del governo Fabrizio Ghedin : dopo la pubblicazione dell'inchiesta del team Backstair di Fanpage.it, Fabrizio Ghedin ha presentato le dimissioni dall'incarico pubblico di consulente del governo per il quale percepiva 40mila euro di soldi pubblici. Ghedin aveva prospettato a Fanpage.it una sponsorizzazione per cercare di controllare l'inchiesta sul business del compost in Veneto.Continua a leggere

Comunali - a Capaccio Paestum vince il “sindaco delle fritture” e consigliere di De Luca. Nonostante L’inchiesta : Alle 10 di sera e ad urne ancora aperte chi si trovata a passare per via Magna Graecia aveva già chiara la percezione della vittoria dell’avvocato Franco Alfieri al ballottaggio per la poltrona di sindaco di Capaccio Paestum, comune di 22mila abitanti del Cilento. Il comitato elettorale dell’uomo reso celebre quasi tre anni fa da vincenzo De Luca per la frase che lo definiva campione del clientelismo e lo esortava a offrire “fritture di pesce” ...

Caso Cucchi - 3 archiviazioni nelL’inchiesta per depistaggio. La sentenza del processo per la morte è attesa il 26 novembre : La posizione di tre persone indagate nel filone depistaggi – per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per 8 carabinieri – dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi è stata archiviata. Il decreto è stato firmato lo scorso 5 aprile dal gip del tribunale di Roma, Elvira Tamburelli, e riguarda il capitano Nico Blanco, l’avvocato Gabriele Giuseppe Di Sano, cugino di uno dei carabinieri per i quali è stato richiesto ...

Altre 20 persone sono state arrestate nelL’inchiesta della procura di Milano per traffico illecito di rifiuti : Altre 20 persone sono state arrestate nell’inchiesta della procura di Milano per traffico illecito di rifiuti, dopo che a febbraio ne erano state arrestate 12. L’accusa ritiene che gli indagati avessero messo in piedi un imponente giro d’affari per trasformare capannoni

Diritti tv - la grande fuga dalla Serie A : altro che effetto Ronaldo. L’inchiesta in edicola sul Fatto Quotidiano del lunedì : La grande fuga dalla Serie A. altro che effetto Ronaldo! L’audience è crollata del 30%. Il doppio abbonamento Dazn-Sky ha Fatto scappare i tifosi, costretti a pagare di più per vedere meno (e male). Dazn non ha dichiarato il numero di abbonati che, però, il Fatto è in grado di svelare: circa 1,3 milioni, numero insufficiente per far quadrare i conti. Domani l’inchiesta di Lorenzo Vendemiale sul flop della stagione 2018/2019 e sulle ...

Stupro Ronaldo - nuovi aggiornamenti : riapertura delL’inchiesta - il portoghese riceverà l’atto di citazione : Dopo 8 mesi, torna ad arricchirsi di aggiornamenti la vicenda relativa allo Stupro di Cristiano Ronaldo. I legali della ex modella americana che ha accusato il portoghese, Kathryn Mayorga, hanno infatti contattato le autorità italiane per consegnare all’attaccante della Juve la citazione circa la riapertura dell’inchiesta da parte della polizia americana. Secondo quanto riferisce il Mirror, i legali della donna soltanto ora ...

I carabinieri e il ministero della Difesa si costituiranno parte civile nelL’inchiesta sui presunti depistaggi nel caso Cucchi : L’Arma dei carabinieri e il ministero della Difesa hanno presentato istanza per costituirsi parte civile nell’inchiesta sui presunti depistaggi per la morte di Stefano Cucchi, avvenuta nel 2009 pochi giorni dopo che era stato arrestato per spaccio di droga. Oltre a

Afol Metropolitana Milano - non solo L’inchiesta della procura su Zingale : i docenti precari entrano in agitazione : L’altra faccia dei Centri di formazione professionali di Afol Metropolitana Milano. Considerati un esempio virtuoso dai numeri record (nel 2017 ha garantito l’avvio di nuovi contratti al 24% dei propri utenti, contro una media nazionale del 3%) e in prima linea sul fronte del reddito di cittadinanza, oggi devono fare i conti con una bufera dietro l’altra. Ai lavoratori è stata inviata una comunicazione per rassicurarli sulla “stabilità ...

La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione delL’inchiesta per favoreggiamento all’immigrazione clandestina aperta contro due membri della nave spagnola Open Arms : La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina rivolta a due membri della ong spagnola ProActiva Open Arms, il comandante Marc Reig Creus e il capo missione Ana Isabel Montes Mier. L’inchiesta riguarda

Viggiano - interrogazione di Muroni (Leu) a Costa : “Rigettare proroga concessione a Eni per Centro oli al centro delL’inchiesta” : Un’interrogazione parlamentare per chiedere il rigetto dell’istanza di proroga della concessione Val d’Agri, in scadenza al 26 ottobre 2019, presentata da Eni al ministero dello sviluppo economico il 27 ottobre 2017. Una concessione di cui è parte integrante il centro Oli di Viggiano, al centro di un’inchiesta su una fuoriuscita di petrolio, riconosciuta pubblicamente nel febbraio 2017 e che, probabilmente negli anni, ha contaminato il ‘reticolo ...

Tangenti - Fontana : “Non dico nulla. Io parte offesa”. Salvini : “Orgoglioso di lui. E grazie a forze dell’ordine per L’inchiesta” : “Non dico nulla, ho letto che io sono parte offesa. Quindi per rispetto della magistratura le cose che dovrò dire le dirò a loro”. Sono queste le parole con cui il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia che ha portato all’arresto di 43 tra politici, amministratori pubblici e imprenditori di Lombardia e Piemonte. Tra gli arrestati c’è anche il ...