Il governo giapponese non riesce a convincere gli impiegati a togliersi la cravatta

agi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Con l'estate arriva il caldo, con il caldo si accende l'aria condizionata in appartamenti, negozi e uffici, in Giappone invece arriva il Cool Biz. Come scrive Il Foglio “qualche giorno fa, durante l'ultimo Consiglio dei ministri, il primo ministroShinzo Abe e il resto delsi sono presentati alla stampa in maniche di camicia – la camicia kariyushi, quella tradizionale di Okinawa”, ma il suo non è un atto di ribellione ai severi usi e costumi nipponici, ma semplicemente l'apertura della stagione, l'inaugurazione del piano per la protezione dell'ambiente adottata daldel primo ministroJunichiro Koizumi attraverso il Ministero dell'ambiente nel 2005, al fine di contrastare i cambiamenti ambientali mediante la promozione dell'informalità nell'abbigliamento durante l'estate. Appunto, il Cool Biz, espressione che riporta ai termini “Cool”, che ...

lucianonobili : Cos’è Scherzi a parte? Sottosegretario ci prende in giro? Il governo di cui lei fa parte ha bloccato la #Tav e tut… - piodem : Non capita tutti i giorni che la NHK, la radiotelevisione di stato giapponese nota per la sua assoluta fedeltà al g… - riccardmont : RT @lucianonobili: Cos’è Scherzi a parte? Sottosegretario ci prende in giro? Il governo di cui lei fa parte ha bloccato la #Tav e tutte le… -