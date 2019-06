ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La tensione in casa Inter per la gestione dicontinua a salire. Il Corriere dello Sport scrive che Mauro e Wanda sono pronti a partire per le vacanze e vorrebbero evitare l’incon Marotta per arrivare direttamente al raduno di Lugano e provare a convincere Conte a tenere l’argentino in squadra. Ma Conte è già stato chiaro:non lo vuole, soprattutto per ciò che ha sentito dallo spogliatoio. Marotta, dal canto suo, vorrebbe invece comunicare ufficialmente che l’attaccante non fa più parte del progetto e che sarebbe più semplice per tutti se accettasse di partire. Wanda, però, è decisa: poiché il marito e suo assistito non ha alcuna intenzione di lasciare la squadra, non c’è nessuna comunicazione da fare.vorrebbe risolvere tutto prima del ritiro, entro il 30 giugno, assicurandosi così le plusvalenze necessarie per il bilancio. Non resta che ipotizzare soluzioni ...

napolista : #Icardi potrebbe aprire un contenzioso per mobbing contro l’#Inter Sul Corriere dello Sport la difficile gestione d… - giansnoww : Non mi ci raccapezzo su quale utilità potrebbe avere Icardi per la Juve, uno dei 5 club più grandi del mondo. Magar… - Yuro_23 : RT @capuanogio: Nuovo dribbling di #WandaNara che non incontra #Marotta per sentirsi confermare l'addio. #Icardi determinato a presentarsi… -