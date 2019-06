Freddie Mercury - Time Waits For No One Brano inedito in uscita il 21 giugno

Queen - Brian May : 'Freddie Mercury litigò con David Bowie' : Nel corso di un'intervista rilasciata alcuni giorni fa al magazine Mojo, Brian May, storico chitarrista dei Queen, ha voluto ricordare una lite avvenuta in studio tra due grandissimi artisti internazionali. Stiamo parlando di David Bowie e Freddie Mecury, che, durante le registrazioni del singolo Under Pressure ebbero una piccola litigata. Freddie Mercury e David Bowie Quando si parla di due leggende come Freddie Mercury e David Bowie, il cui ...

Grande Fratello 16 - la finale : Barbara D’Urso diventa Freddie Mercury nella sigla (VIDEO) : Grande Fratello 16, il video della sigla della finale con Barbara D’Urso nei panni di Freddie Mercury e le Spice Girls. Con la partecipazione di Mark Caltagirone (VIDEO).Ieri è andata in onda la tanto attesa finale del Grande Fratello (qui gli ascolti), condotto da Barbara D’Urso. Il reality chiude la sua stagione dopo un buon successo d’ascolti per Canale 5, un programma che ha uno zoccolo duro di pubblico che segue sempre ...

Barbara D’Urso - un salto negli anni '80 per la finale del GF - con le Spice Girls - Freddie Mercury e Mark Caltagirone - : Roberta Damiata Finalissima del Grande Fratello 16 con sorprese a non finire, prima tra tutte la sigla rigorosamente anni '80 Sono giorni che Barbara D’Urso con le sue stories lancia degli indizi. Una gonna di pelle, un paio di orecchini rosa, una giacca gialla. La curiosità è alle stelle e a poche ore dalla messa in onda della finale del Grande Fratello qualcosa è stato rivelato. Per la sigla della finale si farà un tuffo negli anni ...

Cesare Cremonini omaggia Freddie Mercury su Instagram! : Noto fan dei Queen sin da ragazzino, quando sognava di diventare un giorno come il suo idolo Freddie Mercury, il cantante bolognese Cesare Cremonini ha postato su Instagram un nuovo video cliccatissimo in cui suona unplagged al mare al tramonto una delle più struggenti canzoni della rockband inglese. Su Instagram Cremonini ha pubblicato un video in cui canta “Love Of My Life” dei Queen, una delle loro ballate più romantiche e struggenti. Lo ...

Rami Malek : da Freddie Mercury a... Bond 25 : L'attore premio Oscar, Golden Globe, SAG ed Emmy, ha conquistato il pubblico in tutto il mondo con il suo ritratto di Freddie Mercury nel film biografico della Fox Bohemian Rhapsody. Per il suo ruolo ...

Rami Malek - da Freddie Mercury al cattivo in 007 : Dopo l'Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury in ' Bohemian Rhapsody ', Rami Malek sarà al fianco di Daniel Craig nell'ultimo film della saga di 007 . 'Prometto di fare in modo che Mr ...

20 aprile 1992 : 27 anni fa a Wembley il Freddie Mercury Tribute Concert : Il 24 novembre del 1991 la scomparsa di Freddie Mercury fu un grandissimo lutto nel mondo della musica: per ricordare la sua figura, circa cinque mesi dopo, il 20 aprile 1992 allo stadio di Wembley, a Londra, dove pochi anni prima Freddie aveva incantato il pubblico, si tenne il Freddie Mercury Tribute Concert. Un grande evento per Freddie 27 anni fa sicuramente ci fu il più grande evento musicale per commemorare un artista scomparso: Mercury, ...