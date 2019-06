Corruzione | Arata e i soldi dati a Nicastri | ' mi fidavo | non aveva una lira'

Corruzione : assessore Cordaro - 'io snobbavo gli Arata? No - seguivo solo le regole' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Io avrei snobbato gli Arata? No, affatto. Io ho semplicemente seguito le regole. Tutto qui". Così l'assessore regionale al Territorio e Ambiente della Regione siciliana, Salvatore Cordaro, commenta con l'Adnkronos le intercettazioni di Paolo Arata e il figlio Francesc

Chi è Paolo Arata l’ex parlamentare arrestato per Corruzione col figlio : Chi è Paolo Arata l’ex parlamentare arrestato per corruzione col figlio Paolo Arata, ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia, è stato arrestato assieme al figlio Francesco con l’accusa di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia dei beni. L’inchiesta li vede al centro della collaborazione con Vito Nicastri, imprenditore di Trapani impegnato nel settore eolico, nonché collaboratore del boss Matteo ...

Corruzione : gip - 'accordi corruttivi tra Arata e Siri' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Nel corso delle indagini che hanno portato all'arresto di Paolo Arata, il faccendiere accusato di Corruzione e autoriciclaggio, "tra i fatti di reato sono emersi anche ipotizzati accordi corruttivi raggiunti a Roma nel settembre 2018 da Paolo Arata, dal figlio Francesc

Corruzione : 'Quanto abbiamo dato a Tinnirello?' - l'intercettazione che incastra Arata : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Quanto gli abbiamo dato a Tinnarelli? (Tinnirello ndr)". Così parlava, senza sapere di essere intercettato, Paolo Arata, il faccendiere arrestato all'alba di oggi per Corruzione e autoriciclaggio nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge anche l'imprenditore Vito Nicas

Corruzione : la deputata M5S che bloccò affare Arata - 'L'arresto? Non mi sorprende...' (2) : (AdnKronos) - E tornando a parlare del suo ruolo nell'affare sfumato per il consulente della Lega per l'Energia, Paolo Arata, arrestato all'alba di oggi dalla Dia di Palermo, Valentina Palmeri dice: "Sì, è vero. Ho avuto un ruolo importante in quella circostanza. Quando vedi che c'è un istanza biome

Corruzione : la deputata M5S che bloccò affare Arata - 'L'arresto? Non mi sorprende...' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "L'arresto di Paolo Arata? Non mi sorprende molto, magari adesso verranno fuori altre cose interessanti. Altre magagne. Purtroppo, il sistema dei rifiuti si presta a infiltrazioni...". A parlare con l'Adnkronos è Valentina Palmeri, la giovane deputata regionale del M5S

Corruzione : in manette Paolo e Francesco Arata : Palermo – La Direzione investigativa antimafia di Trapani ha arrestato Paolo Arata e il figlio Francesco. Le accuse sono di Corruzione, riciclaggio e intestazione fittizia. Il provvedimento e’ stato disposto dal gip di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano. Secondo i magistrati palermitani l’ex deputato di Forza Italia sarebbe socio in affari con il ‘re ...

Corruzione - arrestati Paolo Arata e il figlio Francesco. Indagati anche alcuni funzionari della Regione Siciliana : Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l'energia ed ex deputato di Fi, e il figlio Francesco. Sono accusati di Corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. L'arresto e' stato disposto dal gip di Palermo Guglielmo Nicastro su richiesta della Dda guidata da Francesco Lo Voi. Gli Arata sono accusati di essere i soci occulti dell'imprenditore trapanese dell'eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i ...

Corruzione : arresto Arata - per gip - 'elevato rischio infiltrazioni mafiose' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Negli affari degli impianti eolici tra Paolo Arata, l'ex consulente della Lega arrestato all'alba di oggi per Corruzione, e l'imprenditore Vito Nicastri, anche lui finito in manette nella stessa operazione, ci sarebbe un "elevato rischio di infiltrazioni di Cosa nostra

