Anziani, ok Senato a ddl contro truffe

Via libera dell'Aula delal ddl che prevede pene più severe per chi truffa gli. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità con 228sì e un astenuto. Con le modifiche al Codice penale approvate, chi truffa abusando della condizione di vulnerabilità dovuta all'età di una persona rischia la reclusione fino a 6 anni. Il ddl, in prima lettura a Palazzo Madama, passa ora all'esame della Camera.(Di mercoledì 12 giugno 2019)