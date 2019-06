Al Bano | A Mosca sento Ylenia più vicina Amava questa città

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “Ho pensato a. La prima volta che venimmo aarrivammo con lei, checittà. Stavamo in un hotel attaccato alla Piazza Rossa. Stamattina, quando ci siamo tornati, il mio pensiero è stato per lei”. Il settimanale Oggi ha incontrato Aldurante il suo ultimo soggiorno aper un concerto. Nella lunga intervista, il cantante racconta la sua vita privata.“In un mese imparò a parlare e scrivere in russo”, continua, “parlava e scriveva correttamente in cinque lingue.passeggiare la sera e la notte nella Piazza Rossa e oggi ci sono tornato volentieri perché mi sono sentito accanto a lei. Era un piccolo genio,”.Oltre al ricordo della figlia scomparsa a 23 anni, Alparla dei rapporti difficili che intercorrono tra Romina Power e Loredana Lecciso. “Agli inizi del mio rapporto con ...

