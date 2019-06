wired

(Di martedì 11 giugno 2019) I Democratic Design Days di Ikea, organizzati come sempre ad Älmhult, cittadina di origine del colosso dell’arredamento svedese, hanno regalato anche quest’anno una ricca serie di spunti e di anticipazioni, come per esempio la linea di accessori per la casa pensata appositamente per i gamer più accaniti. Ed è così che tra collaborazioni con designer di fama internazionale e nuovi progetti sul fronte della sostenibilità, l’edizione 2019 ha visto anche la presentazione della linea Råvaror: una collezione di mobili da aprire,re, sre e richiudere in estrema semplicità, progettata per case dalle dimensioni ridotte o per chi è ancora in cerca di una fissa dimora. L’idea alla base dei prodotti Råvaror è infatti quella di sposare appieno le esigenze della società di oggi, con gli spazi abitativi che vanno via via riducendosi, specialmente nelle grandi ...

MilanoCitExpo : Questo carrello contiene una camera da letto che si monta in pochi minuti #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - FabyP_69 : @mauneobux @MarcoTerram Io per principio non do più soldi a nessuno. Ho dato in passato e mi sono accorta pure io c… - starhwaa : @trblmingi Di nullw???????? ne ho trovato uno che aveva un prezzo slightly più basso però ho questo qui nel carrello da anni.... -