Prove alleanza Salvini-Di Maio | si va avanti | evitare infrazione Ma resta distanza con

ilfogliettone

(Di martedì 11 giugno 2019) Un vertice a tre a palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Die Matteo- il primo chiarimento dopo le Europee - per rinsaldare l'fra i due ministri e accorciare ladal premier Conte in particolare sull'Europa e la procedura di. Nodo sul quale il Capo del governo avrebbe posto un altro ultimatum: "Tratto io con l'Europa o mollo".Aut aut che avrebbe irritato i due ministri inducendoli tuttavia a deporre le armi contro Bruxelles. "Sarà necessario un incontro con i tecnici del Mef e il ministro Tria per mettere a punto una strategia da adottare nell'interlocuzione con l'Europa, volta aduna procedura diper il nostro Paese, e per impostare una manovra economica condivisa", recita una nota di palazzo Chigi diffusa al termine dell'incontro, che però non è bastato a ricucire del ...

Notiziedi_it : Fico-de Magistris, prove di alleanza: “Buon rapporto” - infoitinterno : Elezioni comunali 2019 ballottaggio: prove di alleanza tra Pd e M5s | News - meriam_k7 : RT @GenCar5: A Roma prove tecniche di alleanza #PD-#M5S. Per fermare #Salvini? Mannò ingenui, quello #senzadime direbbero. PD e 5S uniti ne… -