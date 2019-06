Partito con anticipo il rollout di Android 9 Pie su Samsung Galaxy J7 2017

Silvio Berlusconi - il sacrificio dei figli Marina - Pier Silvio e Luigi : a quale Partito hanno dato tanti soldi : La politica, di questi tempi, a Silvio Berlusconi e famiglia regala poche soddisfazioni e tante noie. E altrettante spese: come riporta Il Tempo, anche se morto nel novembre 2013, il Popolo della Libertà continua a pesare eccome a bilancio per il Cavaliere, costretto a ripianare i debiti pregressi d

Giuseppe Conte - il suo "Partito" al 12 per cento. E il premier viene elogiato da Enrico Letta : Il "partito" di Giuseppe Conte - che magari potrebbe chiamarsi Pi, Partito istituzionale - secondo il sondaggio di Antonio Noto varrebbe il 12 per cento. Non una cifra esorbitante ma comunque dignitosa che si comporrebbe di voti strappati a sinistra (Pd e +Europa) e in parte al Movimento 5 stelle. N

Theresa May si dimette da leader dei Tory con una lettera al Partito. Chi sono gli 11 candidati alla successione : Lo aveva annunciato il 24 maggio in lacrime, davanti alla sua residenza da primo ministro al 10 di Downing Street. Oggi, Theresa May ha confermato la sua decisione: si è dimessa da leader dei Tory. Il passo indietro del capo del governo è avvenuto in maniera riservata, senza ulteriori annunci pubblici, semplicemente con una lettera privata al partito. Adesso la formazione conservatrice dovrà nominare il nuovo leader entro la fine di luglio, in ...

Giovanni Toti - l'asse con la Lega per fondare il Partito dei governatori : Giovanni Toti si sta allontanando sempre più da Silvio Berlusconi e da Forza Italia. L'ultima idea del governatore ligure è fondare un "partito dei governatori" da affiancare la Lega. Toti, in queste ore, riporta il Giornale in un retroscena è impegnato per l'appuntamento del 6 luglio al teatro Bran

Giovanni Totti - strappo finale con Silvio Berlusconi : ecco il simbolo del suo nuovo Partito : Per ora c' è un nome, un logo e un appuntamento: «L'Italia in crescita». Sfondo azzurro e una freccia tricolore rivolta verso l' alto. Giovanni Toti ha convocato un' assemblea per illustrare il suo progetto. A Roma, Teatro Brancaccio, il 6 luglio. L' intenzione non è quella di fare un nuovo partito,

Sondaggi elettorali - un nuovo Partito guidato da Giuseppe Conte otterrebbe il 12% : Un nuovo partito fondato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, otterrebbe il 12% alle prossime elezioni. Infatti, secondo Noto Sondaggi, pescherebbe voti soprattutto dal bacino del Movimento 5 Stelle, ma anche del partito Democratico. Gli elettori si concentrerebbero principalmente tra Sud e Isole.Continua a leggere

Giuseppe Conte - sondaggio Noto : "Il Partito del premier al 12%". Dettaglio rivelatore : cosa sta per accadere : Se il premier Giuseppe Conte fondasse un suo partito, otterrebbe il 12% di consensi. È quanto emerge da un sondaggio di Antonio Noto, ceo di Noto Sondaggi, mostrato durante il programma di Raitre Cartabianca e riportato anche dal Quotidiano Nazionale. Leggi anche: Salvini, un botto devastante. Dopo

Magistrati indagati - ex procuratore antimafia Roberti (Pd) : “Mio Partito condanni i suoi esponenti coinvolti”. E attacca Renzi e la sua riforma : Un appello al suo partito affinché condanni i propri esponenti coinvolti nella vicenda dei Magistrati indagati. Ma anche una condanna netta del Renzismo e del suo modo di intendere la giustizia. L’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, neo eurodeputato del Pd, lo dice senza mezzi termini. La sua è un’accusa diretta, pesante, interessata, nonché una richiesta ai media di non abbassare l’attenzione sulla vicenda. ...

Sicilia : Musumeci incontra Partito Rivoluzione animalista : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha ricevuto a Palazzo d’Orleans una delegazione del partito 'Rivoluzione animalista', guidata dal segretario nazionale Gabriella Caramanica e dal vice Claudio Marrone. Nel corso dell’incontro, al quale era presente an

Scuola - Partito Socialista Italiano incontra i docenti precari : Il Partito Socialista Italiano ha avviato un dialogo con i docenti precari della Scuola per conoscere da vicino i problemi che impediscono la stabilizzazione tanto raccomandata dall’Europa. Di recente c’è stato un appuntamento ad un convegno che si è svolto presso la sala della protomoteca del Campidoglio. L’evento si è tenuto in concomitanza con la festa della Repubblica del 2 Giugno, alla presenza di alcuni parlamentari del ...

Delrio ci dice che un Partito di Calenda non va guardato con sospetto : Roma. Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, non è pregiudizialmente contrario all’iniziativa di Carlo Calenda, intenzionato a creare un partito libdem senza però danneggiare la casa madre. “Io preferirei continuasse con noi ma deciderà Calenda cosa fare. Comunque dobbiamo lavorare perché q

Sblocca Cantieri - WWF : “Con l’emendamento ‘Spazza Codice Appalti’ si spalancano le porte al Partito del cemento e dell’asfalto” : “Con il decreto legge Sblocca Cantieri il Governo si è assunto la grave responsabilità di spalancare di nuovo le porte al partito dell’asfalto e del cemento, che ha deturpato il nostro territorio e sprecato miliardi di soldi pubblici, contribuendo a portare alle stelle il nostro debito pubblico per investimenti in opere inutili“: lo spiega WWF Italia in una nota. “Ieri sera, in un confronto al Senato che si sta ...

Belve (Nove) Carfagna : “Forza Italia? Il Partito non esiste. Berlusconi è ancora il leader - ma va affiancato” : “Oggi non esiste un partito, esiste un’organizzazione territoriale. Non esiste un’organizzazione a livello nazionale, quindi un coordinamento in grado di affiancare il presidente Berlusconi nell’elaborazione della linea politica, nella gestione delle alleanze, nella scelta, anche, per esempio, dei candidati”. A pochi giorni dai risultati delle elezioni europee, la vice presidente della Camera Mara Carfagna, prima ospite di ...

