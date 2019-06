(Di martedì 11 giugno 2019) Lasi avvicina, ed è arrivato il momento di pensare a cosa regalare a un neodiplomato o una neodiplomata: l'esame di stato è un momento importante per chi lo affronta, e merita un regalo che sia all'altezza. Questo non vuol dire dover spendere necessariamente molti soldi per il regalo di diploma a un amico, alla propria ragazza o a un fratello o sorella: ecco le nostre proposte per fare un regalo originale senza spendere un occhio della testa.