Le partite di oggi ai Mondiali di calcio femminile

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (martedì 11 giugno). Come vederle in tv e streaming : Prosegue a ritmo serrato il darsi in campo dei Mondiali di Calcio femminile in Francia. Siamo giunti alla quinta giornata del torneo e quest’oggi vedremo scendere in campo le compagini dei gruppi E ed F. A dare il via alle danze (ore 15.00) sarà a Le Havre la partita tra Nuova Zelanda e Olanda. Le tulipane sono tra le osservate speciali della rassegna iridata, essendo campionesse d’Europa in carica ed avendo in rosa tante giocatrici ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2019 : orari e programma delle partite di oggi (martedì 11 giugno). Come vederle in tv e streaming : Ultima giornata di gare in questa finestra delle Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020, in cui il ricco programma vedrà ben tredici sfide dei raggruppamenti I, E, C, E, H, I e J, a cominciare da quella tra Kazakistan e San Marino, che alle ore 16 aprirà le danze. Alle ore 18 sarà invece la volta del match tra Azerbaigian e Slovacchia, in una sfida che verrà trasmessa in chiaro dalle reti Mediaset, più precisamente sul canale 20 del digitale ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2019 : orari e programma delle partite di oggi (lunedì 10 giugno). Come vederle in tv e streaming : Dopo le emozioni del fine settimana, tornano già da oggi le Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020, con ben dodici sfide in programma questa sera, valide per la quarta giornata dei raggruppamenti A, B, D, F e G, nei quali scenderanno in campo anche vari top team. Tra questi c’è anche la Spagna di Luis Enrique, anche se l’allenatore iberico si è fatto vedere molto poco nelle ultime apparizioni ufficiali causa problemi personali, ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari delle partite di oggi (9 giugno). Come vederle in tv e streaming : Terzo giorno di partite nei Mondiali di Calcio femminile 2019, che finalmente vedranno scendere in campo la Nazionale italiana guidata da Milena Bertolini, nell’esordio del gruppo C contro l’Australia, per una sfida che si svolgerà in quel di Valenciennes, a partire dalle ore 13, con diretta televisiva su Rai 2, ma anche su Sky Sport, ed in streaming su Sky Go e Rai Play. In chiaro anche lo scontro delle 15.30 a Grenoble tra Brasile ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming : Seconda giornata di incontri nei Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia. Scenderanno in campo le compagini del gruppo B e del gruppo A. La Germania, tra le favorite della vigilia, affronta la Cina in un match che dovrebbe sorridere alle tedesche mentre il Sudafrica dovrà cercare l’impresa contro la Spagna. Le Furie Rosse, sulla carta, sono favorite e vorranno centrare il bersaglio grosso per tenere il passo delle teutoniche. ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : orari delle partite di oggi (8 giugno). Come vederle in tv e streaming : Seconda giornata di gare in questa finestra delle Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio, che per l’occasione proporranno ben tredici partite, a cominciare dalle ore 15, quando Croazia e Galles si affronteranno a Zagabria, con diretta televisiva su Mediaset, precisamente sul canale Italia 1, ma anche in streaming, sulla piattaforma Mediaset Play. L’emittente del Biscione detiene infatti l’esclusiva sulle Qualificazioni, ad ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 oggi : orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Dopo la chiusura della stagione per quanto riguarda le competizioni di club, il mondo del Calcio inizia l’estate con le Qualificazioni agli Europei 2020, giunte alla terza giornata, che quest’oggi vivrà sfide molto importanti, per quanto riguarda i gironi A, B, D, F e G, per un totale di dodici incontri. Solamente uno, quello tra Georgia e Gibilterra, si svolgerà alle ore 18, mentre tutte le altre saranno di scena alle 20.45. Ad ...

Serie A calcio - orari delle partite di oggi (26 maggio). Come vederle in tv e streaming : La Serie A di calcio 2019 è giunta al suo trentottesimo e ultimo turno, che definirà finalmente gli ultimi verdetti del campionato, sia per quanto riguarda la lotta salvezza, sia per decretare le qualificate alla prossima Champions League, con ancora due posti in palio. Dopo gli anticipi di ieri, saranno ben otto le partite in programma quest’oggi, ad iniziare da quella delle 15 tra Torino e Lazio, trasmessa da Sky, mentre alle 18 ...

Serie A calcio - orari delle partite di oggi (25 maggio). Come vederle in tv e streaming : La Serie A di calcio 2019 è giunta al suo ultimo atto, che porrà fine tanto alla lotta salvezza, quanto alla battaglia per la Champions League, con ancora quattro squadre che possono sperare nella qualificazione alla Coppa dalle Grandi Orecchie, partendo da Inter e Atalanta, attualmente le favorite. A causa proprio di queste sfide decisive, ben sei partite si giocheranno domenica alle ore 20.45, mentre nella giornata odierna avranno luogo ...

Serie A calcio - orari e programma di oggi (domenica 19 maggio). Come vedere le partite in tv e streaming su Sky e Dazn : Sarà un penultimo turno di Serie A quanto mai importante quello che vivremo oggi, domenica 19 maggio. La 37esima giornata del campionato italiano di calcio, infatti, sarà decisiva a livello di qualificazione per la Champions League e Europa League e, non ultimo, per la salvezza. Il Torino alle ore 15.00 andrà a Empoli per un match fondamentale per gli obiettivi di entrambe le contendenti. L‘Atalanta, invece, si recherà all’Allianz ...

Calendario Serie A calcio oggi : orari delle partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : oggi (sabato 18 maggio) si giocheranno tre partite valide per la 37ma giornata della Serie A di calcio. Si parte alle ore 15.00 con Udinese-Spal, con i padroni di casa che cercheranno di conquistare i tre punti per fare un ulteriore passo verso la salvezza. Alle ore 18.00 il Genoa ospiterà il Cagliari. La squadra di Prandelli ha attualmente un solo punto di vantaggio sull’Empoli e avrà quindi bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona ...

Serie A calcio - orari e programma di oggi (sabato 18 maggio). Come vedere le partite in tv e streaming : La trentasettesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, diciottesima del girone di ritorno, scatterà oggi, sabato 18 maggio. Si inizierà alle ore 15.00 con Udinese-SPAL, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Genoa-Cagliari, ed infine alle ore 20.30 si giocherà Sassuolo-Roma. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della trentasettesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. ...

Internazionali d’Italia 2019 : tutti gli incontri in programma cancellati per la pioggia. Le partite si terranno domani : Niente da fare, la pioggia ha vinto. La perturbazione che si è abbattuta su Roma in queste ore non ha dato tregua agli organizzatori degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis e per questo, dopo una lunga attesa, si è arrivati alla decisione di cancellare l’intero programma odierno e di dirottare a domani tutte le partite, rendendo particolarmente ricca la successione dei match. Pertanto le partite dello svizzero Roger Federer, ...

Calendario Serie A calcio - programma partite di oggi (domenica 12 maggio) : orari e come vederle in tv. Palinsesto Sky e DAZN : La trentaseiesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, diciassettesima del girone di ritorno, dopo i tre anticipi di ieri, proseguirà oggi, domenica 12 maggio. Consueto lunch match alle ore 12.30 tra Torino e Sassuolo, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, Frosinone-Udinese e Sampdoria-Empoli. Alle ore 18.00 toccherà a SPAL-Napoli, mentre alle ore 20.30 posticipo tra Roma e Juventus. Di seguito il Calendario completo, ...