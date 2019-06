Anche Google Assistant si tinge di grigio | partiti i test sulla beta pubblica | ma farne

Il Google Play Store segnala Anche in Italia la possibilità di scegliere servizi di ricerca alternativi : Google Play Store inizia a segnalare anche agli utenti in Italia la possibilità di scegliere servizi di ricerca alternativi a quello di Big G. L'articolo Il Google Play Store segnala anche in Italia la possibilità di scegliere servizi di ricerca alternativi proviene da TuttoAndroid.

Il tachimetro è arrivato in Google Maps : ecco come averlo subito - Anche in Italia : Google Maps da oggi può vantare un'altra apprezzatissima funzionalità utile mentre si è alla guida, che si va ad aggiungere agli autovelox e alle segnalazioni di autovelox, incidenti e rallentamenti già disponibili. L'articolo Il tachimetro è arrivato in Google Maps: ecco come averlo subito, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Marvel's Avengers sarà disponibile Anche su Google Stadia : Marvel's Avengers, il nuovo titolo in produzione presso gli studi di Crystal Dynamics e pubblicato da Square Enix, arriverà su Google Stadia, oltre che su PS4, Xbox One e PC.Come riporta Dualshockers, la conferma è arrivata dal gigantesco manifesto esposto all'esterno dell'ala ovest del Convention Center di Los Angeles che ospita l'E3 2019, come potrete vedere nel tweet di seguito. Purtroppo tra le piattaforme menzionate nel cartellone manca ...

Anche Rockstar Games supporterà Google Stadia : Google ha finalmente rivelato molte più informazioni sul suo prossimo servizio di streaming Stadia, tra cui una data di uscita, prezzo e ulteriori piani di lancio. Tra i dettagli c'è un elenco di sviluppatori di giochi e publisher che supporteranno Stadia, come Bethesda, Square Enix e Ubisoft. Un nome particolarmente accattivante nella lista degli sviluppatori è quello di Rockstar Games, segnala Gamespot.A differenza della maggior parte degli ...

30 anni dalla bufala della fusione fredda. Anche Google ha gettato la spugna : (Immagine: Getty Images) Un’energia pulita, economica, sostenibile e pressoché illimitata. Queste le mirabolanti promesse che aleggiano attorno al meccanismo della cosiddetta fusione nucleare fredda. Ovvero, per dirla in parole semplici, una replica di quello che accade nel nucleo delle stelle – dove atomi leggeri si fondono tra loro emettendo energia – ma realizzata a temperature infinitamente più basse. Se state pensando che è troppo bello per ...

Il tachimetro è arrivato in Google Maps : ecco come averlo subito - Anche in Italia : Google Maps da oggi può vantare un'altra apprezzatissima funzionalità utile mentre si è alla guida, che si va ad aggiungere agli autovelox e alle segnalazioni di autovelox, incidenti e rallentamenti già disponibili. L'articolo Il tachimetro è arrivato in Google Maps: ecco come averlo subito, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google in onore del Gay Pride/ Anche Taylor Swift celebra l'Orgoglio LGBT : Google in onore del Gay Pride: oggi Doodle speciale per i 50 anni di lotte del movimento LGBT. E Taylor Swift lo celebra in concerto.

Google down - problemi per Gmail e YouTube/ In crash Anche Snapchat e Analytics : Google down, problemi per Gmail e YouTube: gli utenti segnalano disservizi anche per Snapchat, in crash pure Analytics. Le ultime notizie.

Google down - in crash Snapchat - Youtube - Gmail e Analytics : problemi Anche per Gmail : Google Analytics e altri servizi del colosso di Mountain View sono andati in crash nella serata del 2 giugno. problemi anche per Youtube, Google Adsense e Google Play Store, che continua a dare...

Google down - in crash Snapchat - Youtube e Analytics : problemi Anche per Gmail : Google Analytics e altri servizi del colosso di Mountain View sono andati in crash nella serata del 2 giugno. problemi anche per Youtube, Google Adsense e Google Play Store, che continua a dare...

Google e alcuni suoi servizi sono nel mirino dell’antitrust Anche negli USA : Il Dipartimento di Giustizia statunitense, nella sezione antitrust, starebbe investigando su Google e un possibile abuso di posizione dominante per quanto riguarda alcuni suoi servizi, tra cui Ricerca Google. L'articolo Google e alcuni suoi servizi sono nel mirino dell’antitrust anche negli USA proviene da TuttoAndroid.

Ora Google Maps vi svela Anche i piatti migliori dei ristoranti : Il team di sviluppatori ha annunciato l'introduzione di una funzionalità che risulterà particolarmente gradita a chi usa Google Maps per scegliere dove mangiare L'articolo Ora Google Maps vi svela anche i piatti migliori dei ristoranti proviene da TuttoAndroid.

Google Maps segnala autovelox e limiti di velocità Anche in Italia : La sperimentazione di Google per il rilevamento e la segnalazione di autovelox e limiti di velocità con Maps si è conclusa, e ufficialmente è disponibile in tutta Italia, e negli oltre 40 Paesi in cui questo servizio non viola la legge. Per dire il vero la diffusione del servizio è iniziata a macchia di leopardo da oltre una settimana, ma non tutti gli utenti ne beneficiavano. Adesso la disponibilità universale è ufficializzata: l’unica ...

Fusione fredda - il mistero continua. Ha fallito Anche Google : Un nuovo niente di fatto per la Fusione fredda, la teoria secondo cui il processo che alimenta il Sole si può replicare a temperatura ambiente per produrre energia: dopo l’annuncio di 30 anni fa di due chimici americani che affermavano di averla ottenuta, nel 2015 Google aveva finanziato esperimenti per tornare a studiarla, ma senza risultati. Tutt...