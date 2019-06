Streaming E3 2019 di Square Enix | come guardare la conferenza e cosa aspettarsi

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) L'E3diè alle porte! Dopo aver assistito alle conferenze di Electronic Arts, Bethesda e soprattutto Microsoft, sarà la casa del Chocobo a tenere banco in quel di Los Angeles, con un media briefing che ha il compito di mostrare al mondo - e alla stampa - tutte le novità che la compagnia dagli occhi a mandorla ha in serbo per il futuro. Un futuro che, tra le altre cose, fa rima con il remake di Final Fantasy VII. A sorpresa,ne ha già annunciato la data di uscita ufficiale, fissata al 3 marzo 2020 su PlayStation 4. In ogni caso, nel corso dellaE3di, fan vecchi e nuovi si aspettano di vedere finalmente delle sequenze di gameplay ben più approfondite, per scopriree quanto sia cambiato il capolavoro jRPG in questa sua seconda incarnazione. Lo stesso dovranno fare i già annunciati Dragon Quest Builders 2 - sequel dell’amato ...

