Meteo | allerta ‘arancione’ in Piemonte | chiuso un tratto della statale 659

(Di lunedì 10 giugno 2019) La ‘strada659 ‘delle Valli Antigorio e Formazza’ è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra le località Canza (km 36,400) e Cascate Toce (km 40) nel Comune di Formazza, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La chiusura – si legge in una nota – è stata disposta da Anas (gruppo Fs italiane) in via precauzionale, in considerazione dell’con livello di criticità ‘arancione’ emanata da Arpa, come previsto dalla procedura dimento per criticità idrogeologica. L'articolo‘arancione’ inun659Web.

