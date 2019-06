In memoria di Alfredino | il bimbo che morì tutta la notte nel pozzo

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) “Eravamo milioni di persone e lui giù, lì da solo. Cercava di non morire, con un microfono lo diceva a tutti i telespettatori, che non voleva morireRampi. … Mi ricordo l’espressione di, sui giornali, sempre quella, che chiudeva un po’ gli occhi per il sole, con una canottiera a righe. Prima che cadesse nel fosso della televisione”.Si può riassumere il dramma e lo struggimento, la tragedia e l’occhio dentro la tragedia. Ci riuscì Aldo Nove con queste parole nella raccolta di racconti Woobinda (edita da Castelvecchi nel 1996, poi ripubblicata da Einaudi in versione ampliata col titolo Superwoobinda), narrando la tragedia di Vermicino.È la sera di mercoledì 10 giugno 1981, una sera di 38 anni fa, quandoRampi, 6 anni, torna a casa dopo una passeggiata con il papà. Al ...

