Il sindaco di Rocca di Papa è stato l' ultimo a uscire dal palazzo I testimoni

Roma - esplosione nel palazzo del Comune di Rocca di Papa : feriti - anche 3 bambini. Grave il sindaco : ustioni a volto e braccia : Un’esplosione si è verificata nel palazzo del Comune a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Ci sono 11 feriti, uno è il sindaco Emanuele Crestini e gli altri tre sono bambini. Il primo cittadino è ricoverato al Centro grandi ustioni del Sant’Eugenio con ustioni al volto e alle braccia. Uno dei minorenni coinvolti è stato trasportato al Bambin Gesù in codice rosso, mentre altri due minorenni sono stati portati in ospedale con mezzi ...

Esplosione nel palazzo del Comune a Rocca di Papa : nove feriti tra cui sindaco e diversi bambini : Salgono a nove i feriti dell’Esplosione che si è verificata questa mattina nella palazzina di tre piani del Comune di Rocca di Papa, in provincia di Roma. Tra loro il sindaco, Emanuele Crestini, un uomo in gravissime condizioni a causa delle ustioni riportate su tutto il corpo e diversi bambini, di cui uno ricoverato in codice rosso. ...

Rocca di Papa (RM) - esplosione nel palazzo del Comune : sindaco e bimbo feriti gravi : Nell’esplosione che cha fatto crollare la facciata del palazzo comunale di Rocca di Papa sono rimasti feriti in modo grave il sindaco Emanuele Crestini e un bambino di scuola dell’infanzia. Quest’ultimo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bambin Gesù: non sarebbe in pericolo di vita secondo le prime informazioni. Il sindaco è stato invece portato con l'elisoccorso a Tor Vergata. Tra i feriti in modo lieve ci sono ...

