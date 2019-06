E3 2019 | ecco Battlemode | la nuova modalità multiplayer di Doom | Eternal

E3 2019 : Deathloop annunciato con il primo trailer - ecco il nuovo progetto di Arkane Lyon : Arkane Studios e in particolare Arkane Lyon presentano un action in prima persona che vuole essere innovativo e fresco rispetto ai precedenti lavori della software house e ovviamente agli altri esponenti del genere.Il gioco è ambientato durante quello che viene definito un "tempo di follie". Il trailer mostra due protagonisti bloccati in una sorta di ciclo infinito. I protagonisti sembrano anche dotati di poteri particolari non meglio ...

E3 2019 : Elden Ring è realtà! Ecco il gioco creato da From Software e George R.R. Martin : Il gioco di From Software e George R.R. Martin è finalmente stato confermato con un trailer cupo e spettacolare che ha inevitabilmente focalizzato l'attenzione di tutti coloro che stavano seguendo la conferenza E3 2019 di Microsoft.Ecco quindi Elden Ring, il gioco che unisce due nomi straordinari del mondo dell'intrattenimento come il creatore di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice e lo scrittore che ha dato vita a Il Trono di ...

E3 2019 : sono tornati! Ecco l'imperdibile trailer di Battletoads : Ovviamente durante l'E3 2019 di Microsoft non poteva di certo mancare un ritorno al passato molto gradito da tutti i fan di Rare. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente di Battletoads.Il nuovo trailer ci permette di vedere da vicino il nuovissimo aspetto di questa iconica IP che promette esattamente quello che vi aspettereste da un titolo di questo tipo. Il nuovo trailer, inoltre, conferma che il gioco farà parte dell'Xbox Game Pass sin dal lancio, ...

EA Play 2019 spinge gli indie - ecco i nuovi EA Originals in arrivo : Tanti sono stati i grandi nomi snocciolati nel corso dell'EA Play 2019, l'evento del colosso statunitense che ha preso vita durante il pomeriggio nostrano in quel di Hollywood e che ha portato gli utenti collegati da tutto il mondo a fare la conoscenza con FIFA 20 e a rinsaldare quella con Star Wars Jedi Fallen Order e Apex Legends e la sua seconda stagione. La conferenza di Electronic Arts è però stato il momento ideale anche per fare il punto ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : un terzo posto che lascia troppo amaro in bocca alla Pro Recco. Pronta l’ennesima rivoluzione? : Un anno dopo un’altra delusione, forse non così grande come quella arrivata praticamente in casa, a Genova, in finale, ma le ambizioni erano le stesse. Dopo la seconda piazza del 2018, la Pro Recco chiude in terza posizione questa edizione della Champions League di Pallanuoto maschile, con le fasi conclusive svoltesi in Germania in quel di Hannover. Il trionfo dei magiari del Ferencvaros lascia molto amaro in bocca per ciò che poteva ...

Mondiali calcio femminile 2019 - oggi tocca alle Azzurre. Ecco perché incollerò mio figlio maschio alla tv : Avendo un marito italiano e dei figli maschi, la mia vita quotidiana è immersa nel calcio. E per immersa intendo davvero letteralmente: qui si segue il campionato italiano su tutte le piattaforme possibili – da Sky a Dazn – ma si vedono anche i campionati inglesi, spagnoli, tedeschi. Tutte le coppe europee sono nostre, sia che vincano squadre italiane che non, le competizioni si vedono fino alla finale. Per non parlare, ovviamente, ...

E3 2019 : ecco "Vita sull'isola" - la nuova espansione di The Sims 4 : La conferenza di EA si conclude con la presentazione di Vita Sull'Isola, la nuova espansione di The Sims 4.Questa volta Electronic Arts ci catapulta in una bellissima isola tropicale dall'acqua cristallina e dalle molteplici attività a cui partecipare. Al suo interno potremo fare snorkeling, nuotare con i delfini, preparare serate a tema e molto altro. In particolare questa espansione dona al gioco una svolta ambientalista: l'isola infatti ...

E3 2019 : ecco tutte le modifiche apportate al gameplay di FIFA 20 : Electronic Arts continua la sua conferenza parlando di FIFA 20. Protagonista della mezz'ora è senza dubbio la nuova modalità presente all'interno del gioco, Volta Football. La modalità si ispira ai campetti da calcio cittadini, con una serie di arene di diverse dimensioni e ambienti con e senza pareti.Oltre a questo gli sviluppatori hanno svelato quali saranno le modifiche apportate al titolo calcistico. ecco quindi tutto ciò che cambierà in ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco batte Barceloneta e chiude terzo con l’amaro in bocca : Una vittoria che lascia ancor di più tanto, tantissimo amaro in bocca. La Pro Recco si impone nella finalina della Champions League di Pallanuoto maschile in quel di Hannover e chiude al terzo posto nella massima competizione continentale, un anno dopo la piazza d’onore arrivata in quel di Genova. Ci si poteva aspettare molto di più dalla banda di Ratko Rudic che era arrivata in Germania con l’obiettivo di puntare alla vittoria, ...

E3 2019 : ecco tutte le novità della stagione 2 di Apex Legends - sarà disponibile dal 2 luglio : Oggi all'EA Play di Los Angeles Respawn Entertainment ha annunciato che Apex Legens Season 2 - Battle Charge sarà rilasciato il 2 luglio per PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. La seconda stagione del celebre titolo battle royale introduce una nuova elettrizzante Leggenda, un'inedita modalità e un Pass Battaglia completo di sfide giornaliere e settimanali e molte altre sorprese. Il Kings Canyon non sarà più lo stesso.Apex Legends Season 2 - ...

WWE Super ShowDown 2019/ Video Undertaken vs Goldberg : ecco chi ha vinto : WWE Super ShowDown 2019: è andato in scena nelle scorse ore l'incontro fra Undertaken e Goldberg, due leggende del wrestling

Domani è Domenica di Pentecoste 2019 : qual è il significato profondo - ecco cosa si celebra : Domani, Domenica 9 Giugno 2019 è Pentecoste (in greco antico: pe?t???st? [?µ??a], pentecosté [heméra], cioè “cinquantesimo [giorno]”), una festa cristiana in cui viene celebrata l’effusione dello Spirito Santo, dono del Risorto, e la nascita della Chiesa. In origine era la festa ebraica che segnava l’inizio della mietitura. Cade nel 50° giorno dopo Pasqua, di Domenica, ed è quindi una festa mobile, che dipende appunto ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Olympiacos bestia nera della Pro Recco - la rimonta non basta. Liguri sconfitti in semifinale : Tensione altissima, pubblico delle grandi occasioni e tantissimo spettacolo. Era il match sicuramente più atteso di tutta questa Final Eight della Champions League di Pallanuoto maschile ad Hannover, di fronte le due finaliste della passata edizione: Pro Recco ed Olympiacos. I recchelini andavano a caccia della rivincita dopo la sconfitta casalinga del 2018, invece sono i greci a volare all’atto conclusivo della massima competizione ...