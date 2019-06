Con Berlinguer

Enrico Berlinguer - la sConfitta di un uomo per bene : Sassari 25 maggio 1922, Padova 11 giugno 1984: l’arco temporale in cui si è svolta la parabola terrena di Enrico Berlinguer, grande capo dell’Eurocomunismo e icona di una politica a sinistra che ancora non aveva smarrito il proprio alto senso civile. La biografia di un predestinato, come ricordava l’abituale sarcasmo di Giancarlo Pajetta: “giovanissimo si iscrisse al Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano”. Nel 1972 viene eletto leader ...

Rai3 - BerlusConi rimprovera la Berlinguer : «Troppe interruzioni - la tv non si fa così» : Silvio Berlusconi, Cartabianca Siparietto tra Silvio Berlusconi e Bianca Berlinguer in diretta su Rai3. Ieri sera il leader di Forza Italia, intervenuto in studio a Cartabianca, ha rifilato una bacchettata ‘televisiva’ alla conduttrice del talk show, rea – a suo giudizio – di averlo interrotto troppe volte durante l’intervista in cui erano stati affrontati i temi d’attualità politica. Al termine del confronto ...

‘Il gesto di Almirante e Berlinguer’ - da domani in edicola il libro di Padellaro : “Unirono le forze Contro il terrorismo” : Antonio Padellaro, Marco Travaglio e Luca Sommi intervengono con una diretta Facebook per presentare l’ultimo libro a firma di Antonio Padellaro “Il gesto di Almirante e Berlinguer” (ed. PaperFirst, euro 6,50), dal 1° maggio in edicola con Il Fatto Quotidiano e dal 2 maggio in libreria. Di che cosa parla questo libro? “Parla di quattro – qualcuno dice quattro, qualcuno dice sei – incontri tra lo storico ...