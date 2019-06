Le urla strazianti di Marianna e la furia del killer | cronaca dell' ennesimo femminicidio

"In piena notte sentivamo urlare. Erano grida strazianti - terribili". Il racconto di alcuni vicini che hanno fatto una denuncia per salvare il pensionato di Taranto : I vicini dell'uomo vessato e ucciso da una baby gang nel tarantino avevano segnalato i soprusi subiti dall'uomo. La prova è in un esposto presentato tempo prima al commissariato di Manduria e firmato da 7 residenti nella stessa via dove abitava Antonio Cosimo Stano e Don Dario, parroco della chiesa che si trova davanti la casa della vittima. In una prima denuncia si legge: "Da alcune settimane, durante le ore serali e le prime ore del ...