E3 2019 | Dragon Ball Z Kakarot ci permetterà di rivivere la storia di Goku

(Di lunedì 10 giugno 2019)Z: Karakot è stato annunciato ufficialmente durante la conferenza E3 di Microsoft, si tratta di un action RPG che cidiladi(probabilmente comprenderà l'arco narrativo diZ).Come riporta Variety, il gioco è attualmente in sviluppo presso CyberConnect 2 (serie Naruto: Ultimate Ninja) e gli sviluppatori promettono che lasarà raccontata in modo epico e drammatico. Oltre il nostro, il gioco presenterà altri personaggi come Gohan, Piccolo, Vegeta, tutti provenienti dalla storica serie anime anni 90'.Al momento il gioco è atteso per fine anno. Cosa ne pensate di questo annuncio?Leggi altro...

