Bleeding Edge | trapela in rete il possibile gameplay del nuovo titolo di Ninja Theory in

(Di sabato 8 giugno 2019)dovrebbe essere ildelprogetto diTheor, e possiamo vederne ilin un brevissimo videoto online.Molto probabilmente sentiremo parlare del gioco alla conferenza Microsoft durante questo E3 2019 (Appuntamento alle 22 di domani) ma già dalle immagini del trailerto possiamo vedere come il progetto potrà contare sulla collaborazione di Rahni Tucker, il Combat Director di DmC Devil May Cry. Stando alle immagini, i protagonisti di questa nuova IP in arrivo presumibilmente per PC, Xbox One e molto probabilmente anche per la nuova Xbox che sarà annunciata, saranno dei combattenti di una specie di sport futuristico.Le meccaniche dovrebbero vedere scontri 4 contro 4 dentro delle arene dalle ambientazioni tridimensionali e naturalmente con ampie possibilità di movimento. Possiamo anche vedere, sempre dal filmato, come sia in programma una ...

