Travaglio | “Su evasione fiscale varrebbe la pena far cadere un governo È una questione

(Di venerdì 7 giugno 2019) “I 5 Stelle, come minimo, dovrebbero chiedere alla Lega di far abbassare la soglia del contante, come richiesto dalla Ue. Hanno giustamente combattuto Renzi quando la portò da 1000 a 3mila euro e adesso dovrebbero riportarla a 1000 euro, dove l’aveva portata Monti, che non è un pericoloso sovversivo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, durante Otto e Mezzo (La7).: “Salvini? È sempre lo stesso, mai cambiato. Ora si è travestito da leader nazionale e nazionalista” E aggiunge: “Questodovrebbe abbassare le soglie che Renzi e il centrosinistra negli anni ’90 hanno messo per la non punibilità dell’e della frode. Oggi è lecito, e non èlmente rilevante, evadere fino a somme ciclopiche. Bisogna riportare nelle ...

