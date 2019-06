Salvini:ministro Politiche Ue serve ora

"Sono un po' preoccupati a Bruxelles, perché forse per la prima volta nella storia degli ultimi anni c'è un governo che non andrà con il cappello in mano". Così il vicepremier. Unper leUe"sarebbe "importante" e "chiederò al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile". Poi risponde ai timori,anche delle agenzie di rating,sulla proposta della Lega di introdurre Minibot: l'uscita dall'euro "non è minimamente nei nostri programmi" e "le monete alternative le usiamo a Monopoli".(Di venerdì 7 giugno 2019)