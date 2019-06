Nuova gaffe di Trump | propone di costruire un muro divisorio anche in Irlanda

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) In occasione di una visita nella Repubblica d', il presidente degli Stati Uniti Donaldsi è lanciato in una proposta delle sue, che come appare ovvio si è rivelata una. Fraintendendo le parole del premier irlandese, ha ipotizzato la creazione di unche separi l'dall'del Nord e, dunque, l'Unione Europea dal Regno Unito. Il primo ministro d'lo ha quindi corretto, spiegando che non c'è alcuna intenzione di creare confini murati, anzi, appena pochi mesi fa è stato varato un compromesso proprio per evitare una simile possibilità La'svista' diIl presidente statunitense Donaldci ha abituati ae frasi fuori luogo in molte occasioni, e questa si aggiunge ora al repertorio. Tutto è accaduto il 3 giugno, ma solo adesso il video si sta diffondendo sul web.è stato nella Repubblica d'in visita ufficiale e ...

amandil5 : PER RIDERE UN PO’: GAFFE ECCLESIASTICHE (realmente accadute) - Padre, mi vorrei confessare per avere la SOLUZIONE!… - ROBERTOCERVA : MIS TENDINA NUOVA GAFFE......TANTO PER CAMBIARE ???????? Pd, gaffe di Moretti: “Salvini ha twittato che farà un preliev… -