Non è più possibile vivere nel Paese dei cedri

(Di venerdì 7 giugno 2019) di Federica Pistono * Tra le più celebri e brillanti scrittrici libanesi, Hoda Barakat ha vinto quest’anno il Premio Internazionale per la narrativa araba, il 12esimo Arabic Booker Prize, sola donna a esserne insignita insieme alla saudita Raja Alem, che lo ha ottenuto nel 2011 in condivisione con il marocchino Mohammed Achaari. L’autrice libanese ha ricevuto il premio per il romanzo Barid al-Layl (Posta notturna), tradotto in francese da Actes Sud con il titolo Courrier de nuit, un testo breve che affronta il tema dell’incomunicabilità umana in un mondo sovraccarico di mezzi di comunicazione. L’opera dovrebbe presto apparire in traduzione italiana. Courrier de nuit Prezzo: 16€ Acquista su Amazon Nata nel 1952 da una famiglia maronita originaria del Monte Libano, laureata in Letteratura all’università di Beirut, si ...

