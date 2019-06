Giorgetti apre ai minibot | «Sono una delle soluzioni per accelerare i pagamenti»

corriere

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il sottosegretario della Lega: «Tutte lenuovecontestate, ma la strada maestra è quella della crescita»

Corriere : Giorgetti sui minibot: «Soluzione per accelerare i pagamenti» - Enric0Chessa : Giorgetti sui minibot: «Soluzione per accelerare i pagamenti» - Corriere : Giorgetti sui minibot: «Soluzione per accelerare i pagamenti» -