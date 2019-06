Fedez e il piccolo Leo cacciati da un parco a Los Angeles (Di venerdì 7 giugno 2019) Fedez e il figlio Leo sono stati protagonisti di una piccola disavventura in quel di Los Angeles: sono stati cacciati da un parco giochi per bambini perché alcuni sono a pagamento. I due stanno proseguendo il loro soggiorno a Los Angeles nonostante l'assenza di Chiara Ferragni, impegnata in Italia con una serie di eventi organizzati per sponsorizzare il suo marchio e la sua nuova linea di make-up.



Così, mentre mamma Chiara è al lavoro, il rapper ne sta approfittando per girare insieme a Leo nei parchi americani e divertirsi insieme al figlio. "In questi giorni a Los Angeles sto facendo cose poco trendy, poco cool – ha scherzato Fedez a spasso col piccolo nel passeggino - . Tra le cose che sto facendo insieme al mio 'panettone' ci sono i tour dei parchi, ma siamo appena stati cacciati da uno perché non sapevo che qui ci fossero i parchi privati". Con il sorriso sulle labbra, quindi, Fedez ha raccontato attraverso delle Instagram story la divertente avventura vissuta insieme al figlio, col quale ogni giorno è sempre più complice.

“State attenti perché se venite a LA, in alcuni parchi bisogna pagare – ha aggiunto ancora il rapper, manifestando un po’ di disappunto per questo particolare regolamento in vigore in America –. Boh, sono parco giochi per bambini e si deve pagara!” Il tour di Leo e Fedez, però, non si è fermato e nonostante la disavventura, i due sono riusciti a trovare un posto dove potersi divertire insieme. Così, papà e figlio hanno documentato il divertente pomeriggio insieme mandando anche alcuni video a Chiara Ferragni che, lontana dalla sua famiglia, non ha nascosto la sofferenza provata per i periodi in cui è costretta ad allontanarsi da Leo per adempiere ai suoi doveri di imprenditrice digitale.