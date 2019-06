Quando le nomine del Csm diventano calciomercato

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nessun moralismo, ok. Ciascuno sceglie con chi andare a cena la sera, ok. Tuttavia, una leggera preoccupazione è legittimo esplicitarla. Perché se un parlamentare dismette i suoi panni istituzionali e si mette a brigare sulledel Csm, significa che qualcosa nel gioco democratico non va.E se quello stesso parlamentare prova a mettere becco sul destino della Procura di Roma, dove è in corso un’indagine molto delicata, il problema diventa doppio. Un assist clamoroso a chi l’autonomia della magistratura ha sempre voluto distruggerla. Nell’ordine, berlusconiani di vecchio conio, post berlusconiani e berlusconiani preterintenzionali.Non credo di esagerare se dico che qui ci troviamo davanti a una commistione che non si era mai manifestata in maniera così evidente e pubblica, almeno dai tempi più oscuri della Prima Repubblica.Un ...

