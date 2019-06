Lindsay Lohan nuda come Marilyn Monroe fa infuriare i fan musulmani

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Novella Toloni La controversa attrice e cantante americana ha ricevuto molte critiche dopo la recente pubblicazione social di una foto in cui, completamente, imitaEra da tempo che Lindaynon alzava un "polverone" sui social. A scatenare le ire di molti follower è stata l'ultima fotografia pubblicata su Instagram dalla cantante. Nello scatto d'autoreappare completamentesu un letto, con i capelli biondi acconciati a ricordare l'iconica star. E fino a qui niente di strano. Tanti fan hanno, infatti, apprezzato il richiamo alla diva simbolo degli anni '50, ma altrettanti follower si sono invece indignati, minacciando addirittura di non seguirla più. Il motivo è presto detto:sembra essersi convertita alla religione musulmana da diverso tempo (nel 2017 cancellò tutti i post dai suoi profili pubblicando una ...

