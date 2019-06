Google Stadia | svelata la banda necessaria per giocare in 4K | 1080p e 720p

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il servizio di gaming in streamingè stato presentato ormai tre mesi fa, e da allora una delle domande che ci siamo maggiormente posti è relativa allaper usufruire di questo servizio avveniristico.Ebbene, in occasione delloConnect di oggi,ha annunciato le bande necessarie peralle rispettive recensioni.Peralla massima risoluzione, ovvero in 4K HDR a 60 FPS con audio 5.1 surround saràuna connessione di 35 Mbps. Per iHDR 60 FPS con audio 5.1 surround serviranno 20 Mbps, mentre per un video a, 60 FPS e audio stereo saranno sufficienti 10 Mbps,che tra l'altro coincide con il minimo raccomandato per usufruire di.Leggi altro...

