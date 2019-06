Costanza Caracciolo su Bobo Vieri | “Papà modello con Stella”

Melissa Satta : "Boateng? No comment. Sono contenta che Vieri si sia sposato con Costanza Caracciolo" : La fine del matrimonio tra Melissa Satta e il calciatore del Barcellona, ex Milan e Sassuolo, Kevin-Prince Boateng, è notizia nota. Al settimanale Chi, recentemente, la showgirl sarda ha dichiarato sostanzialmente di aver ristabilito un clima sereno con il suo ormai ex marito.In una nuova intervista rilasciata al settimanale Grazia, la showgirl 33enne non ha voluto parlare ulteriormente di Boateng, concedendo soltanto una dichiarazione su suo ...

Melissa Satta è felice per Bobo Vieri e la Costanza Caracciolo : Melissa Satta torna a parlare di una delle sue storie più importanti, quella con Bobo Vieri, e rivela di essere felice che il calciatore si sia legato ad una brava ragazza come Costanza Caracciolo. Intervistata da Grazia l Satta ha speso solo belle parole nei confronti di una delle sue ex fiamme più famose. “Siamo stati insieme quasi sei anni ed è una persona a cui vorrò sempre bene – ha detto Melissa, rivelando di non avere più ...

Melissa Satta : “Vieri e Costanza Caracciolo? Sono contenta” : Le parole di Melissa Satta su Bobo Vieri e Costanza Caracciolo Nessun rancore da parte di Melissa Satta nei confronti dell’ex fidanzato Bobo Vieri. I due si Sono amati anni fa, hanno avuto una lunga relazione e poi si Sono mollati. A distanza di tempo l’amore è scomparso ma non l’affetto che i due provano […] L'articolo Melissa Satta: “Vieri e Costanza Caracciolo? Sono contenta” proviene da Gossip e Tv.

C’eravamo solo io e Bobo! Costanza Caracciolo e le nozze intime con Christian Vieri : Quelle fra Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono state delle nozze “intime”. L’ex velina e l’ex calciatore, recentemente diventati genitori della piccola Stella, infatti si sono sposati in comune a Milano e Costanza ha confessato che “C’eravamo solo io e Bobo” L’ex calciatore non ha fatto la classica proposta (“Niente proposta in ginocchio, rose o altro – ha fatto sapere in un’intervista a “Gente” – A Natale eravamo a Milano e ci siamo ...

Costanza Caracciolo... come è cambiata la vita con sua figlia : La piccola, venuta alla luce lo scorso 18 novembre, ha cambiato per sempre l’esistenza dell’ex Velina, che si divide fra la famiglia e il lavoro come influencer su Instagram, organizzando il trasferimento negli Stati Uniti. Vieri infatti da cinque anni vive a Miami e presto la piccola Stella, che è nata nel nostro Paese, potrebbe volare in America per crescere lì. “Stiamo pensando di trasferirci tutti in settembre – ha svelato Costanza ...

Costanza Caracciolo : “Ecco perché io e Vieri ci siamo sposati in segreto” : Costanza Caracciolo svela i dettagli delle nozze segrete Costanza Caracciolo, dopo mesi di silenzio, ha deciso di svelare durante un’intervista al settimanale Grazia, tutti i dettagli delle nozze con Bobo Vieri celebrate in segreto. Un matrimonio a sorpresa per la coppia, celebrato lo scorso 18 marzo con una cerimonia intima e informale, che si è […] L'articolo Costanza Caracciolo: “Ecco perché io e Vieri ci siamo sposati in ...

Costanza Caracciolo : "Essere una velina per me è stato un privilegio" : Intervistata dal settimanale ' Grazia ', Costanza Caracciolo , la moglie ventinovenne di Christian Vieri , rivela il suo ruolo di mamma e racconta cosa ha significato per lei debuttare nel mondo dello ...

Costanza Caracciolo : "Io - Bobo Vieri e Stella ci trasferiremo a Miami a settembre. Poi - penseremo al maschietto..." : Costanza Caracciolo è stata intervistata dal settimanale Grazia. L'ex velina di Striscia la Notizia, 29 anni, ha svelato i progetti futuri riguardanti la famiglia che ha creato insieme all'ex calciatore Christian Vieri. Come ricordiamo, infatti, la Caracciolo e Bobo Vieri sono diventati genitori della piccola Stella, nata il 18 novembre scorso, e successivamente, si sono uniti in matrimonio, con rito civile, precisamente lo scorso 18 marzo, ...

Costanza Caracciolo/ "Altri figli? Sì - certo!" e sulle nozze con Bobo Vieri… : Costanza Caracciolo posta la prima foto con Stella e racconta la gioia della gravidanza, il suo ruolo da ex velina e le nozze con Christian Vieri.

Costanza Caracciolo - prima foto social con la piccola Stella : La gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloI fan di Costanza Caracciolo, 29 anni e Bobo Vieri, 45, diventati marito e moglie lo scorso marzo, da tempo chiedevano alla coppia di mostrare la piccola Stella, ...

La prima foto della figlia Stella! L'amore di Costanza Caracciolo e Vieri : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri mostrano per la prima volta su Instagram una foto della figlia Stella. La piccola, venuta alla luce lo scorso 18 novembre, presto compirà sei mesi e per festeggiarli i suoi genitori hanno deciso di regalarle un debutto sui social. A pubblicare lo scatto è stata l’ex velina di Striscia la Notizia, che ha postato una foto in cui la figlia appare di spalle. Nello scatto, tenerissimo, Costanza stringe fra le ...

Costanza Caracciolo sui social ecco una foto con la piccola Stella : Costanza Caracciolo sui social ha postato la prima foto con la figlia Stella, la bimba per scelta dei genitori, non è mai apparsa né sui social né sui giornali, per rispetto della sua privacy. Oggi però, per la prima volta, mamma Costanza, ha voluto mostrare la sua bimba. Sul suo profilo “Instagram”, la Caracciolo, ha annunciato di essere diventata testimonial di un brand di gioielli e con questa novità lavorativa ha mostrato uno scatto insieme ...

Costanza Caracciolo e la prima foto sui social con la figlia : Ecco la prima foto social per la figlia di Costanza Caracciolo. La piccola Stella, sin dal giorno della sua nascita, per scelta dei genitori, non è mai apparsa né sui social né sui giornali, per rispetto della sua privacy. Oggi però, per la prima volta, mamma Costanza, ha voluto mostrare la sua bimba. Sul suo profilo “Instagram”, la Caracciolo, ha annunciato di essere diventata testimonial di un brand di gioielli e con questa novità lavorativa ...

Costanza Caracciolo - la prima foto della figlia Stella su Instagram : prima foto social per la figlia di Costanza Caracciolo. La piccola Stella, nata dall'amore dell'ex velina con Bobo Vieri, dal giorno della sua nascita, per scelta dei genitori, non è...