Allerta Caldo in Sardegna | fino +37°C nel weekend

Quando torna il caldo? Anche domani sarà un lunedì di Allerta meteo : Come spiega la protezione civile infatti per domani lunedì 13 maggio è prevista allerta arancione su Emilia-Romagna e Marche...

Allerta Meteo Pasqua e Pasquetta : forte vento di scirocco - tanta sabbia del Sahara - caldo africano e piogge : Allerta Meteo Pasqua e Pasquetta – Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, è una Domenica di Pasqua eccezionalmente mite sull’Italia per l’arrivo di aria calda proveniente dal Nord Africa. Fa caldo soprattutto al Nord, dove splende il sole, con temperature che hanno già superato i +23°C in pianura Padana e nei fondovalle alpini. Al Centro/Sud il clima è comunque mite, con temperature un po’ ovunque superiori ai +20°C, ...

Meteo - scatta l’Allerta per Pasqua e Pasquetta : forte vento di scirocco - tanta sabbia del Sahara - super caldo - piogge e temporali : Meteo Pasqua e Pasquetta – scatta l’allerta Meteo sull’Italia per i giorni di Pasqua e Pasquetta, Domenica 21 e Lunedì 22 Aprile: le previsioni non sono cambiate rispetto ai giorni scorsi, ma arrivando all’imminenza delle festività Pasquali, possiamo delineare il tempo che farà con maggior dettaglio. Nel giorno di Pasqua, domani, Domenica 21 Aprile, splenderà il sole in tutt’Italia con qualche nube alta e ...