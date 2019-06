Tutte in minigonna | il 6 giugno ma non solo

vanityfair

Nel 1963 va a Mary Quant il merito di aver «liberato» le gambe delle donne grazie alla mini skirt, il «pezzo di stoffa» che l'universo femminile, dall'era Sixties, indossa tutti i giorni dalla mattina alla sera. La stilista londinese mise prima una sua creazione in vetrina nella sua boutique Bazaar, in King's Road, a Londra, e successivamente fece indossare i suoi primi modelli alla filiforme Leslie Hornby, in arte Twiggy, ancora oggi portabandiera del capo brit per eccellenza. La gonna «sforbiciata due pollici sopra il ginocchio», ça va sans dire, fece subito scalpore proprio perché enfatizzava non ...