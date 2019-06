Salvini: "Non chiedo poltrone ma cose"

matteosalvinimi : “La Lega crolla nei sondaggi, Salvini sbaglia tutto” dicevano giornaloni, telegiornaloni, professoroni e intellettu… - matteosalvinimi : #Salvini: non ho nessuna intenzione di fare cadere il governo. I ministri sono pagati per FARE. Negli ultimi mesi m… - Linkiesta : Aveva promesso 600 mila rimpatri durante la campagna elettorale. Dopo 10 mesi di Governo ne ha fatti poco più di 6… -

"Bisogna accelerare sull'attuazione del contratto di governo: taglio delle tasse,riforma della scuola e della giustizia, autonomia. Avevo chiesto un voto per provare a cambiare l'Europa,non ho certezze ma almeno do battaglia. Non ho chiesto il voto per portare tre ministri o sottosegretari in più. Non vendo certezze ma coraggio e idee chiare".Cosìa Radio Anch'io su radio Rai Dl sicurezza bis?"E' pronto,sarà approvato in CdM"."Avanti sullo sblocca cantieri,va tolta la burocrazia e l'accordo si è trovato:è un bene per il Paese"(Di mercoledì 5 giugno 2019)