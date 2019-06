Pallanuoto | Settebello in raduno a Siracusa verso i Mondiali I convocati di Sandro

Pallanuoto - il programma del Settebello : raduni e tornei in preparazione ai Mondiali : Inizia il percorso di avvicinamento del Settebello ai Mondiali di Pallanuoto, che si giocheranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 15 al 27 luglio. Nella fase a gironi l’Italia sarà opposta a Brasile, Giappone e Germania: va ricordato che il Mondiale maschile, a differenza di quello femminile consegna il pass olimpico ad entrambe le finaliste. Per arrivare al meglio all’appuntamento, dato che il Settebello non prenderà parte alla ...

Pallanuoto - amichevole : Italia-Brescia 14-12. Il Settebello conclude oggi il ritiro di Novara : Il ritiro del Settebello a Novara si concluderà oggi, ma ieri sera la Nazionale italiana di Pallanuoto ha affrontato e battuto in amichevole il Brescia, probabile vincitore della regular season della Serie A1 di Pallanuoto, nonché squadra qualificata alla Final Eight di Champions League, con lo score di 14-12. Nel capoluogo piemontese gli azzurri si sono allenati per tutta la settimana in vista dei Mondiali della prossima estate, che metteranno ...

Pallanuoto - Settebello a Novara : domani e sabato amichevoli con Sport Management e Brescia : Ritiro messo in calendario per la Super Final della World League ma la mancata qualificazione del Settebello per la rassega di Belgrado costringe il CT Sandro Campagna a spostare il mirino sui Mondiali: la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile è in ritiro a Novara, dove saranno in programma anche due amichevoli. domani alle ore 20.00 sfida contro la Sport Management, fresca di qualificazione alla Final Eight di Champions League, che sarà ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per il collegiale di Novara. Il Settebello punta ai Mondiali : Fallita la qualificazione alla Super Final di World League, l’Italia punti ai Mondiali: la Nazionale italiana di Pallanuoto si ritroverà in collegiale a Novara dal 29 aprile al 5 maggio e per l’occasione affronterà anche due incontri amichevoli contro la Sport Management il 2 e contro il Brescia il 4. Il CT Sandro Campagna fa ruotare i suoi uomini: rientra Fondelli che sostituisce Bertoli, infortunatosi in Champions, mentre sono ...

Pallanuoto - il Settebello andrà in collegiale a Novara. In calendario amichevoli con Brescia e Sport Management : Con la mancata qualificazione alla Super Final di World League, il Settebello sposta gli obiettivi, puntando il mirino sui Mondiali: previsto un collegiale a Novara dal 29 aprile al 5 maggio. In programma ogni giorno due sedute di allenamento, una fisica e l’altra tecnica, con due amichevoli, il 2 maggio contro il Brescia ed il 4 maggio contro la Sport Management, entrambe alle ore 20.00, che ovviamente si giocheranno con le nuove ...

Pallanuoto - passaggio a vuoto per il Settebello. Ora puntare tutto sui Mondiali per Tokyo 2020 : Il Settebello non ha centrato l’obiettivo: il quarto posto in Europa Cup, con la Serbia giù dal podio, esclude gli azzurri dalla Super Final di World League di Belgrado, manifestazione che metterà in palio il primo pass olimpico. L’Italia dunque vede già scappar via la prima opportunità per andare a Tokyo. Ora gli obiettivi del Settebello cambiano: la navigazione, per forza di cose, ora punta dritta ai Mondiali in Corea del Sud di ...

‘Italia - come stai?’ : ciclismo - finalmente i giovani. Pallanuoto - Settebello e Setterosa allergici alle nuove regole? : La domenica della Leonessa e della Tigre delle Fiandre ci ha restituito un ciclismo italiano nuovamente vincente e con un avvenire che induce all’ottimismo. Partiamo dal settore femminile. Che Marta Bastianelli abbia iniziato una seconda parte di carriera vincente è noto da tempo. Dopo aver vinto da giovanissima un oro mondiale nel 2007, la nativa di Velletri ha attraversato diverse stagioni difficili a causa di un controverso caso di ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : le pagelle del Settebello. Gli azzurri mancano il pass per la World League : L’Italia si classifica quarta nell’Europa Cup di Pallanuoto e manca l’accesso alla Super Final di World League, riservata alle prime tre (più la Serbia), manifestazione che metterà in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e che quindi il Settebello dovrà guardare da casa. Di seguito le pagelle dei 13 atleti impiegati dal CT Sandro Campagna: Francesco De Michelis (Roma Nuoto): 7. Nella gara con la Russia entra in un ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Spagna 7-9. Il Settebello non andrà alla Super Final di World League : Il Settebello non andrà alla Super Final di World League: questo è il verdetto maturato a Zagabria, nella Finale per il terzo posto dell’Europa Cup di Pallanuoto, dove l’Italia esce sconfitta per 7-9 per mano della Spagna. Sarebbe stato importante vincere, dato che a Belgrado a giugno verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel primo quarto parte bene l’Italia con la rete di Aicardi, ma la Spagna ...

LIVE Italia-Spagna Pallanuoto - Finale 3° posto Europa Cup 2019 in DIRETTA : 7-9. Il Settebello manca l’accesso alla Super Final di World League : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Spagna, valida per la Finale per il 3° posto della Final Eight dell’Europa Cup maschile, che si concluderà a Zagabria, in Croazia, oggi, domenica 7 aprile: alle ore 18.30 il Settebello sfiderà gli iberici per un posto sul podio e non solo. Oltre alle Finaliste, Ungheria e Croazia, infatti, anche la terza classificata si qualificherà alla Super Final di World League, ...

