P.Chigi:dialogo con Ue,rispetto vincoli

"Il governo prende atto della valutazione della Commissione Europea e intende continuare a dialogare per arrivare a un accordo sulle modalità con cui gli obiettivi per l'anno in corso saranno conseguiti". Così Palazzodopo l'avviso Ue di una procedura. Il governo prevede per il 2019 "un sentiero di discesa del deficit coerente con gli impegni assunti".Sarà"sensibilmente inferiore alle previsioni della Commissione, il rapporto deficit/pil sarà al 2,1%. "I saldi di bilancio rispetteranno il Patto di stabilità".(Di mercoledì 5 giugno 2019)