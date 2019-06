Juventus | c’è il sì di Chiesa ma l’Inter prova a inserirsi | sarà duello con i nerazzurri

Allenatore Juventus - Paratici : “c’è un range di tecnici che stiamo valutando…” : Allenatore Juventus – La Juventus continua la caccia al nuovo Allenatore, la decisione definitiva arriverà entro le prossime ore. Nel frattempo importanti dichiarazioni da parte di Paratici: “c’è un range di allenatori che stiamo valutando. Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c’è un tempo limite, un po’ di tempo ci vuole, poi si saprà il nuovo Allenatore. Sarri ha detto di avere nostalgia ...

Juventus : è fatta per Sarri? C'è chi rilancia Guardiola : "Agnelli sta sistemando le clausole" : Guardiola Juventus, un accostamento assai complicato, ma che continua a tenere banco sul fronte mercato. Di fatto, come riportato dalle ultime indiscrezioni e come rivelato da "Alfredo Pedullà", noto esperto di mercato, Sarri avrebbe ormai ottenuto il via libera dal Chelsea per dire sì alla Juventus in maniera ufficiale. Sarà solo questione di tempo, poi

Juventus - Sarri o Guardiola? Parla Pep - crollano le quote : c'è il nuovo colpo di scena! : GUARDIOLA Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta ad annunciare il nuovo allenatore. nuovo tecnico che, salvo clamorosi colpi di scena, risponderà al nome di Maurizio Sarri. L'ex tecnico del Napoli sarebbe ormai pronto a liberarsi dal Chelsea: ballano solamente circa 6-7 milioni di indennizzo, cifra che la Juventus

Calciomercato Juventus : Rabiot si allontana - per Traorè c'è la fila : Il Calciomercato della Juventus si muove in mediana, settore che dopo Ramsey avrà altre facce nuove rispetto al passato. Continua, con qualche intoppo, il corteggiamento a Rabiot, il sogno è Pogba, su cui il Real Madrid alza il pressing, Milinkovic-Savic è l'obiettivo numero uno, mentre per il futuro si guarda con interesse a Traorè dell'Empoli . La notizia di giornata sulle trattative a centrocampo della Juve arriva però dall'Inghilterra e

Gazzetta : Sarri-Juventus c’è attesa per il vertice : La Gazzetta dello Sport smentisce le voci che ieri sera avevano dato Sarri all’hotel Palazzo Parigi ed imminente un suo incontro con Paratici. Quello che non smentisce però è l’intesa tra il tecnico toscano e la Juve. Ottenuto il via libera dal Chelsea è solo questione di ore per chiudere definitivamente l’affare. Paratici è attualmente ancora a Capri, ma “non si può escludere che già da oggi possa fare una puntatina ...

Allenatore Juventus - altro che Sarri - c'è ancora una speranza : Allenatore Juventus – Novità importantissime quelle apparse oggi sul quotidiano Il Giornale in edicola stamani. Nei giorni scorsi si è tanto parlato dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, ma nelle ultime ore una pista di primissimo ordine sembra potersi riaprire. Allenatore Juventus, situazione in continua evoluzione La società bianconera è alla ricerca del

Ag. Hysaj : "Andrà via - vuole fare nuove esperienze : c'è l'idea Roma - ma credo anche la Juventus con Sarri…" : Mario Giuffredi sul futuro di Hysaj Mario Giuffredi ag. di Hysaj è intervento a Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato del futuro del suo assistito. Ecco quanto ha dichiarato: "Hysaj è un giocatore che credo andrà via, vuole provare nuove esperienze, con Di Lorenzo i terzini sono tre, Malcuit è arrivato l'anno scorso e non credo verrà ceduto, e quindi sicuramente Hysaj andrà via. Ci sono diverse soluzioni in Italia. Al Milan

Juventus scatenata - no a De Ligt. C'è l'accordo : il nuovo difensore arriva dalla Francia : Secondo quanto riportato dall'odierna edizione della "Gazzetta dello Sport" e come confermato da altri colleghi della carta stampa. Marquinhos Juventus potrebbe rappresentare un accostamento reale. Il centrale del PSG, ex Roma, sarebbe stato individuato da Paratici come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Giocatore roccioso, caparbio e abile ad interpretare al meglio, sia il

Milinkovic Savic-Juventus - arrivano conferme : c'è l'accordo : Milinkovic Savic-Juventus – Nelle ultime ore l'argomento "panchina" sembra avere la priorità ma Paratici dimostra ancora di continuare a lavorare sotto traccia per il mercato della nuova Juventus. Dopo l'acquisto di Aaron Ramsey a parametro zero, Paratici è intenzionato a costruire un centrocampo forte (con qualche sacrificio importante come Pjanic o Douglas Costa). Si è

Allenatore Juventus - Deschamps si defila : “Nel mio futuro c’è solo la nazionale francese” : E’ uno dei nomi che viene accostato da un po’ di tempo alla Juve. Senza troppa insistenza, però, a dir la verità. Didier Deschamps è ben saldo sulla panchina della nazionale francese e, dopo la conquista della Coppa del Mondo la scorsa estate, vuole conquistare anche gli Europei. “Nel mio futuro c’è la nazionale francese“, le sue parole. “La situazione è chiara, la mia testa e le mie energie sono rivolte ...

C’entra Cristiano Ronaldo nell’addio della Juventus ad Allegri : Il portoghese si è più volte lamentato del (non) gioco. Vorrebbe Ancelotti a Torino. O comunque un allenatore che faccia un calcio propositivo C’è un signore di 34 anni dietro l’addio della Juventus a Massimiliano Allegri. Questo signore è portoghese, si chiama Cristiano, e la madre – che adorava Ronald Reagan – lo chiamò Cristiano Ronaldo. Al fuoriclasse, Massimiliano Allegri proprio non andava giù. Nulla di personale. ...

Juventus - nuovo allenatore : spiraglio Conte - c'è il nuovo retroscena. Ecco i 5 candidati : nuovo allenatore Juventus- Dopo la festa scudetto e l'addio di Barzagli e Allegri dinanzi al proprio pubblico, la Juventus si prepara alla riflessione in vista del prossimo futuro. Chi sarà il nuovo allenatore bianconero? Tanti i nomi, tante le supposizioni, ma la sensazione è che la società bianconera sceglierà un profilo equilibrato in ottica futura.

Juventus-Atalanta - le formazioni ufficiali : c’è Dybala : Si gioca un’importantissima sfida della 37^ e penultima giornata di Serie A. La Juventus, già campione d’Italia, potrebbe essere arbitro della corsa Champions. Atalanta che vuole ottenere almeno un punto per restare padrona del suo destino all’ultima giornata. Le formazioni ufficiali scelte da Allegri e Gasperini. Juventus-Atalanta formazioni ufficiali Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Barzagli, Alex Sandro; ...