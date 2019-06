Fez in Marocco | la capitale islamica torna a splendere dopo 6 anni di restyling

fanpage

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Seidi ristrutturazioni e quasi cento milioni di euro per riportare Fez al suo antico splendore. Dalla medina (diventata la più grande isola pedonale del mondo) fino all'intricata matassa di vicoli, con i suoi Suq, le moschee e le botteghe di artigiani: il ritorno di unaculturale dell'Islam.

MovArtCinecitta : '#Fez. La metropoli millenaria dell'Islam è rinata' Se potete, andateci è bellissima, come bellissimo è tutto il… - StellaSirio60 : RT @SapienzaRoma: #GetSapienza! 32 borse di mobilità per un periodo di studi in #Tunisia o in #Marocco (Univ. de La Manouba, Univ. de Tunis… - SapienzaRoma : #GetSapienza! 32 borse di mobilità per un periodo di studi in #Tunisia o in #Marocco (Univ. de La Manouba, Univ. de… -