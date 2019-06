Altro cadavere nel Po,è amico del primo

repubblica : Spunta un altro cadavere nel Po, è l'amico del diplomatico delle Bahamas - zazoomnews : Un altro cadavere nel Po: è lamico del diplomatico trovato morto nel fiume - #altro #cadavere #lamico #diplomatico - alanewsitaly : Torino, ritrovato altro cadavere nel Po, corpo viene portato via -

Si infittisce il giallo del ritrovamento nel Po, ieri a Torino, di Ramsey Alrae Keiron, 29enne delle Bahamas con permesso di soggiorno per motivi diplomatici rilasciato dall'Austria. L'28enne,anche lui delle Bahamas, di cui da giorni non si avevano notizie e per il quale era stata presentata denuncia di scomparsa, è stato trovato morto questa mattina. La polizia, che ha recuperato ilnel fiume Po all'altezza di piazza Chiaves, indaga per stabilire come siano morti e in quali circostanze.(Di mercoledì 5 giugno 2019)