Milano | bambina disabile maltrattata | genitori arrestati La madre intercettata | “La

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) “Odio mia figlia, metto il veleno nel suo mangiare. La scimmia è un grosso problema”. È una delle intercettazioni registrate dalla polizia locale tra idelladi 3 anni e mezzo picchiata daiche sono stati fermati. In alcune conversazioni propongono di soffocarla, annegarla o avvelenarla. La coppia di 29enni egiziani è stata bloccata venerdì scorso appena salita assieme agli altri quattro figli su un autobus partito dalla stazione Centrale per raggiungere l’aeroporto di Malpensa, dove avrebbero preso in serata un volo di sola andata per l’Egitto. I due egiziani sono in Italia dal 2010, vivono in un alloggio abusivo nella zona Nord Ovest di. L’uomo è muratore mentre la moglie è una casalinga che accudiva i bambini. Le indagini che hanno portato al fermo deidellasono iniziate a metà maggio, quando il padre ha ...

tg2rai : #Milano, fermati 2 genitori, entrambi egiziani accusati di maltrattamenti nei confronti della loro bambina di quasi… - laurelcondor : @LaStampaTV @LaStampa La #jihad a #Milano della #lombardia ieri nella #underground, almeno 2 vittime, una #bambina,… - divorex82 : RT @tg2rai: #Milano, fermati 2 genitori, entrambi egiziani accusati di maltrattamenti nei confronti della loro bambina di quasi 4 anni. Ris… -