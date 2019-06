iOs 13 | 15 cose da sapere sul nuovo sistema operativo di Apple

wired

(Di martedì 4 giugno 2019)ha tolto finalmente i veli dalla nuova versione del propriomobile iOs 13 effettuando anche una scissione dai tablet con iliPadOs pensato appositamente per un’esperienza completa con gli iPad più recenti. Abbiamo selezionato quindici novità che riassumono al meglio tutto ciò che c’è dasu iOs 13 (anche nella fotogallery qui sopra). 1. La modalità notturna Come già ampiamente preannunciato, con iOs 13 si apre alla modalità notturna alias dark mode. A differenza di quanto visto finora con la possibilità soltanto di invertire i colori, qui si tratta di una funzione nativa che può essere attivata direttamente dal centro di controllo. Sarà più confortevole la visuale quando la luce naturale è scarsa e si ottimizzeranno i consumi sugli schermi oled, dove i pixel si possono spegnere per produrre il nero. Il dark mode non funziona soltanto nelle ...

