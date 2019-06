Black Friday 2019 | data | cos’è e come funziona

Ogni giorno è un Black Friday con Vodafone Happy Black - l’inziativa per i clienti Vodafone : Prende ufficialmente il via il nuovo programma Vodafone Happy Black, un programma promozionale che prevede sconti e vantaggi esclusivi per i clienti. L'articolo Ogni giorno è un Black Friday con Vodafone Happy Black, l’inziativa per i clienti Vodafone proviene da TuttoAndroid.