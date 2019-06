Le migliori borracce per dire definitivamente no alla plastica

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) I giornalisti di L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale È una buona abitudine, soprattutto d’estate, quella di uscire di casa con una bottiglietta d’acqua nella borsa. Ancora migliore, è l’idea di lasciare a casa (o addirittura al supermercato) quella di. Se la vostra obiezione è che la bottiglietta è più pratica e leggera, è tempo di ricredervi. Le alternative più ecologiche rispettoci sono e vi permettono anche di avere una resa ancora migliore, soprattutto se la vostra intenzione è quella di portare una bevanda con voi per tutto il giorno. I ...

