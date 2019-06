La crisi senza fine della SPD è un serio problema per Merkel

Sergio Mattarella - l'ultimatum a Conte sulla crisi di governo : senza soluzione - si vota a settembre : Quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale nel pomeriggio di ieri, il presidente Sergio Mattarella aveva ben chiara la quantità e la gravità dei dossier accumulati sulla scrivania del premier in pochissimi giorni. Ultima solo in ordine di tempo è stata la lettera dalla

Cannabis - CBD sintetico ‘ecologico’ cura le crisi epilettiche senza effetti collaterali : Gli scienziati sono riusciti a sviluppare in laboratorio una molecola sintetica simile al CBD che riesce a regolare l'intensità e la frequenza delle crisi epilettiche come il CBD naturale. Per ora gli esperimenti sono stati effettuati sui topi, ma i risultati dimostrano che il CBD sintetico può avere molti vantaggi: ecco quali.Continua a leggere

Stefano Allievi - parla il sociologo di sinistra : "Senza i migranti la crisi in Italia sarebbe peggiore" : "Gli immigrati sono essenziali a reggere il sistema Italia e questo vale ancor più in epoca di crisi economica". Stefano Allievi, sociologo di sinistra esperto di migrazioni, in una intervista a Repubblica, spiega che se non ci fossero i migranti andrebbe in tilt il nostro welfare, l'Inps andrebbe i

Sarà dimesso ma senza crisi. Sceneggiatura Siri - atto finale : Dunque, come era chiaro sin dal primo atto di questa Sceneggiatura, Giorgetti spiega che “non ci sarà crisi di governo” su Siri, anche se c’è un “clima persecutorio”, parole che accarezzano il pelo dell’elettorato garantista del centrodestra, sensibilizzato per un ventennio sulla persecuzione giudiziaria e da sempre mobilitato di fronte alle forche e a chi le agita.L’ultimo atto (della ...

La natura è in crisi : la civiltà sta accelerando l’estinzione e alterando l’ambiente a ritmi “senza precedenti nella storia dell’umanità” : Sulla terra, in mare, nel cielo, l’impatto devastante degli umani sulla natura è messo a nudo in una preoccupante relazione delle Nazioni Unite: un milione di specie animali e vegetali è ora minacciata dall’estinzione. Ovunque la natura è in declino ad un tasso mai visto prima e le nostre necessità sempre maggiori di cibo ed energia sono i fattori più determinanti. Queste tendenze possono essere fermate, riporta la relazione, ma serviranno ...

Fiorentina-Sassuolo 0-1. Berardi si regala il sorpasso - Veretout sbaglia un rigore : crisi viola senza fine : Disaffezione fa rima con contestazione. La Fiorentina sbriciolata è finita dentro la commedia dell'assurdo. Una pena. Un calvario. Le curve vuote per un tempo a causa dello sciopero, dagli altri ...

Fiorentina - è crisi nera : dieci gare senza vincere. Al Franchi decide Berardi : Impietosi i numeri della Viola, che non ha giovato nemmeno del cambio allenatore. Serve chiarezza, subito.Che l’Azienda Fiorentina, perché tale è considerata da chi la gestisce, quest’anno sia sull’orlo del fallimento è sotto gli occhi di tutti ormai da diverso tempo (precisazione superflua, intendo fallimento sportivo).Parlano i numeri, dodicesimo posto a quota 40 con soltanto otto vittorie all’attivo, sedici pareggi e dieci sconfitte dopo ...

M5S-Lega - affrontare la Finanziaria o la crisi. Il bivio degli alleati - senza più alibi - : Il problema che dovranno risolvere non è legato ai casi giudiziari di questi giorni e nemmeno ai nodi programmatici che si sono aggrovigliati: se ci sarà la volontà politica, li scioglieranno; ...

In Venezuela è in corso una crisi umanitaria senza precedenti : Sono 3,7 milioni i profughi che hanno lasciato il Venezuela dal 2014 per fuggire dalla persecuzioni politiche, ma soprattutto dalla situazione economica sempre più drammatica del paese. Leggi

crisi Piaggio - Pasa - CGIL - Savona : 'Senza decisioni politiche immediate il rischio è quello di precipitare verso il fallimento' : ...24 aprile il rischio è quello di precipitare verso il fallimento e soprattutto lo smembramento delle produzioni attualmente presenti negli stabilimenti di Villanova e Albenga - prosegue - La politica ...

Migranti - Meluzzi : 'crisi senza precedenti - blocco navale o sarà troppo tardi' (VIDEO) : La situazione libica è da tempo sotto la lente di ingrandimento dell'Europa e dell'Italia in particolare. C'è il rischio che gli ultimi sviluppi nel paese africano possano portare ad un'emigrazione di massa e ad una situazione che, soprattutto per i confini italiani, potrebbe diventare difficile da gestire. al-Serray ha lanciato l'allarme secondo cui presto ci si potrebbe confrontare nel territorio Ue con ottocentomila Migranti pronti ad ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : la Galgani in crisi per gli scatti senza veli di Cilli : Si apre oggi, 15 aprile, una nuova e interessante settimana dedicata al Trono Over di Uomini e Donne con dame e cavalieri. Il portale Witty Tv ha già diffuso le Anticipazioni della puntata odierna che sarà ampiamente dedicata, come accade quasi ogni lunedì, a Gemma Galgani. Nei giorni scorsi la dama ha conosciuto uno spasimante, Fabrizio, di ben 27 anni più giovane di lei. La differenza d'età ha fin da subito messo in crisi la torinese, che non ...

FINANZA/ Italia in crisi - l'Europa è pronta a lasciarla da sola - senza rimetterci - : Nel caso l'Italia dovesse diventare un focolaio di crisi, l'Europa ha pronto un "muro anti-incendio" per evitare il contagio

Bambina down e con crisi epilettiche da dieci anni senza insegnante di sostegno : Ormai da dieci anni le viene negato un insegnante di sostegno, nonostante la battaglia avviata dai genitori, tra sentenze del Tar e diffide legali. È la storia di una Bambina affetta da una delicata condizione clinica di sindrome di down e crisi epilettiche, che frequenta la scuola statale di Morro d'Oro, paese della provincia di Teramo. A raccontarla in una lettera aperta sono i genitori, secondo i quali quello che sta accadendo nella ...